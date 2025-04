Vor 61.922 Zuschauern in der 2001 eröffneten Schalker Arena traf Felix Higl kurz vor der Pause zur bis dahin verdienten Gäste-Führung (40.). Paul Seguin (59.) glich nach dem Seitenwechsel aus. Unmittelbar nach einer Gelb-Roten Karte für Adrian Gantenbein (86.) traf Marcin Kaminski (88.) in Unterzahl noch zum Schalker Sieg.

Aufatmen auf Schalke ! Die Königsblauen drehten im Zweitligaspiel gegen den stark abstiegsbedrohten Aufsteiger SSV Ulm einen Rückstand spät noch in ein 2:1 (0:1).

Schalke 04 hat in seinem 500. Pflichtspiel in der Veltins-Arena die Feier mit einem Heimsieg gekrönt. Außerdem holt der 1. FC Magdeburg Big Points im Aufstiegskampf gegen den 1. FC Kaiserslautern und die SV Elversberg demontiert Jahn Regensburg.

In der zweiten Halbzeit kam Schalke dann etwas besser ins Spiel und belohnte sich durch Seguin, der nach einer Ablage von Kapitän Kenan Karaman ins lange Eck traf. Nur zwei Minuten später sah es dann nach der kompletten Wende aus, doch Karamans vermeintlicher Führungstreffer wurde wegen einer Abseitsstellung aberkannt (61.). Nach dem Platzverweis für Gantenbein sorgte Kaminski dann aber kurz vor Schluss nach einem Seguin-Eckball per Kopf doch noch für den Sieg.

Das Team von Trainer Kees van Wonderen präsentierte sich in der ersten Hälfte zunächst wenig souverän. Torhüter Justin Heekeren, der für den verletzten Loris Karius im Tor stand, ließ einen ersten Gäste-Abschluss nach vorne abklatschen und hatte Glück, dass beim Nachschuss auf Abseits entschieden wurde (7.). Nach einer langen Phase ohne große Chancen landete der Ball etwas glücklich im Schalker Strafraum bei Higl, der Heekeren auf dem falschen Fuß erwischte.

Nach der Pause entwickelte sich eine hitzige und offensiv geführte Partie, in der beide Teams auf Tore drängten. Magdeburg geht nun mit Rückenwind in den Saisonendspurt.

An der Tabellenspitze gab es dagegen Bewegung. Der 1. FC Magdeburg hat das Verfolgerduell gewonnen und einen wichtigen Sieg im Aufstiegsrennen gefeiert. Zum Abschluss des 28. Spieltags besiegte das Team von Trainer Christian Titz den 1. FC Kaiserslautern mit 2:0 (2:0) und verdrängte die Roten Teufel vom Relegationsplatz.

Elversberg bleibt oben dran

Auch die SV Elversberg hat ihre Aufstiegschance gewahrt. Die Mannschaft von Trainer Horst Steffen besiegte das Schlusslicht Jahn Regensburg 6:0 (3:0) und liegt nach zuletzt drei Spielen ohne Dreier wieder in Schlagdistanz zum Relegationsplatz.

Tom Zimmerschied (13.), Carlo Sickinger (36., Handelfmeter), Fisnik Asllani (43., 87.), Semih Sahin (57.) und Robin Fellhauer (65.) erzielten die Treffer der Gastgeber. Für Regensburg werden die Chancen auf den Klassenerhalt nach der 13. Niederlage im 14. Auswärtsspiel der Saison (ein Unentschieden) immer geringer.

Elversberg dominierte von Beginn an das Geschehen, wurde in der Anfangsphase aber nur bei Standardsituationen gefährlich. Regensburg lauerte auf Konter und hatte durch Sargis Adamyan (12.) eine gute Chance. Im Gegenzug gingen aber die Saarländer in Führung. Danach ließen die Gastgeber Ball und Gegner laufen. Bis zur Pause sorgten Sickinger und Asllani mit seinem 13. Saisontor für die Vorentscheidung. Mit seinem 14. machte er das halbe Dutzend voll.

Für den Aufsteiger Regensburg dürfte es damit sofort zurück in die 3. Liga gehen. Der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt bei noch sechs ausstehenden Spielen acht Punkte.