FC Schalke 04 am Abgrund: Enorme Fan-Wut muss die letzte Warnung sein - ein Kommentar

Beim FC Schalke 04 flüchtet man sich nach einer einmal mehr verkorksten Saison in Phrasen. Dabei ist Handeln angebracht – denn die Fans haben eine Art letzte Warnung ausgesprochen. Ein Kommentar. Von Andreas Reiners Wenn die treuesten Fans auf Schalke auf die Barrikaden gehen, ist es in der Regel fünf vor zwölf. Da S04 aber seit jeher eine Diva ist und den Klub Emotionen, Chaos und Drama als immer wiederkehrende Zustände auszeichnen und begleiten, sind Proteste der Anhänger in Gelsenkirchen kein neues Phänomen. Sie gehören fest zum Vereinsbild. Mega-Frust bei S04-Ultras! Support gegen SV Elversberg eingestellt

Eintracht Braunschweig entlässt vor Relegation Trainer Scherning - Nachfolger steht fest Es ist aber immer eine Frage der Intensität, der Durchschlagskraft. So gesehen ist es auf Schalke im Moment ungefähr Viertel nach zwei.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Schalke-Fans: Es muss etwas unternommen werden Denn was die Schalker Fans am Sonntag im Zweitliga-Heimspiel gegen die SV Elversberg in Sachen Protest rausgehauen haben, war so etwas wie eine letzte Warnung. So sollten es die Verantwortlichen zumindest aufnehmen. Als klare Ansage, dass etwas unternommen werden muss.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Ja, es wurden Schalker Spieler 2021 nach dem Bundesliga-Abstieg über den Arena-Ring gejagt. Das waren unfassbare Bilder, damals ausgelöst durch 80 gewaltbereite Chaoten. Um diese Art der "Proteste" geht es natürlich nicht. Alle Relegationsspiele zwischen Bundes- und 2. Liga sowie zwischen dem deutschen Unterhaus und der 3. Liga gibt es vom 22. bis 27. Mai LIVE in Sat.1, und im Livestream auf ran.de und Joyn. Diesmal lief es friedlich ab, allerdings trotzdem deutlich eindrücklicher. Weil es keine Chaoten waren. Außerdem nicht wenige, sondern sehr viele, und das nicht mit blindem, völlig unverständlichem Hass, sondern prägnanter Kritik. Mit starken Bildern. Mit einer Mischung aus Frust und Enttäuschung, die keine simple Momentaufnahme mehr ist, sondern ein echtes Statement zur Gesamt-Gemengelage rund um den Verein.

Schalke-Fans: "Schöne Sommerpause, ihr Versager" "AR und Vorstand: Erneuter Abstiegskampf in Liga 2 - Das Ergebnis Euer Arbeit", lieferten die Anhänger auf einem Banner ihre Sicht der Dinge und die Ursache für die Situation. "Historisch schlechteste Platzierung - Schöne Sommerpause Ihr Versager", hieß es später. Der harte Kern der S04-Anhänger wandte sich außerdem demonstrativ vom Spielfeld ab und stimmte Schmäh-Gesänge an. Das sind heftige Treffer auf der emotionalen Ebene, denn das Feedback der Nordkurve ist das ehrlichste, das man bekommen kann. Es zeigt: Der Frust ist riesig auf Schalke. Denn natürlich ist es für einen Verein mit dem fest verankerten Selbstverständnis, in der Bundesliga zu spielen, ein zusätzlicher Schlag unter die Gürtellinie, wenn ein "Dorfklub" wie Elversberg auf Schalke die Relegation perfekt macht. Während man selbst in allen Belangen so weit von der Bundesliga entfernt ist wie Elversberg – mit Verlaub – von einem Traditionsklub. Das ganze sportliche Dilemma wurde S04 am letzten Spieltag also noch einmal schonungslos vor Augen geführt. Mit dem Credo: Ein "Weiter so" darf es nicht geben.

Anzeige

Schalke: Die Wucht der eigenen Anhänger Doch natürlich hat alles Gründe. Sowohl der Elversberger Erfolg als auch der Schalker Absturz. Und hier müssen die Verantwortlichen endlich ansetzen, um nicht ihr letztes Pfund auch noch zu verlieren: die Menschen, die bedingungslos zum Verein stehen. Die eine Wucht entwickeln können, die eine Mannschaft tragen kann. Die man aber nicht aufs Spiel setzen sollte.

Anzeige

1. FC Köln zurück in der Bundesliga: Die besten Bilder der Aufstiegs-Party 1 / 8 © 2025 Getty Images Meister-Party in Köln: FC kehrt in die Bundesliga zurück

Der 1. FC Köln hat am 34. Spieltag durch einen 4:0-Kantersieg gegen Kaiserslautern nicht nur den direkten Wiederaufstieg fixiert, sondern sich auch noch zum Meister gekürt. ran zeigt die Party-Bilder aus dem RheinEnergieSTADION. © IMAGO/DeFodi Images Martel bringt Köln früh auf Kurs

Beim letztlich souveränen 4:0-Erfolg sorgte Eric Martel schon in der 14. Minute für die Führung und erstmals Ekstase in Köln. Danach ließen die Rheinländer nichts mehr anbrennen. © IMAGO/DeFodi Images Doppelter Meister-Jubel

Für den 1. FC Köln war der 18. Mai 2025 ein ganz besonderer Tag in der Vereinshistorie. Bereits Stunden vor dem Aufstieg der Profis konnte sich die U19 den deutschen Meistertitel sichern. Die FC-Jungstars feierten während des Kaiserslautern-Spiels der Profis ausgelassen im RheinEnergieSTADION. © 2025 Getty Images Kainz sorgt für die Entscheidung

Spätestens nach 75 Minuten konnten die Feierlichkeiten in Köln beginnen, nachdem Florian Kainz das zwischenzeitliche 3:0 für die Gastgeber erzielt hatte und damit für die Entscheidung sorgte. © 2025 Getty Images Platzsturm nach dem Schlusspfiff

Natürlich ließen es sich die Fans in Köln nicht nehmen, pünktlich zum Abpfiff am Sonntagnachmittag den Rasen zu stürmen und den Aufstieg bzw. Meistertitel zu feiern. © 2025 Getty Images Meister-Macher Friedhelm Funkel

Als Feuerwehrmann sprang Friedhelm Funkel nach dem 32. Spieltag ein, um die Kölner in seiner dritten Amtszeit zurück in die Bundesliga zu führen - und der 71-Jährige lieferte. Auf Platz 2 übernahm Funkel den FC, als Zweitliga-Meister beendet er mit dem Team die Saison. Für ihn ist es bereits der siebte Bundesliga-Aufstieg seiner langen Trainer-Karriere. © IMAGO/osnapix Bierdusche für Funkel

Fast schon obligatorisch gab es nach Schlusspfiff natürlich auch die Bierdusche der Spieler für Coach Friedhelm Funkel und dessen Assistenten Matthias Lust. © 2025 Getty Images Traumhafter Abschied für Uth

Erst kürzlich gab Mark Uth (Mi.) bekannt, seine aktive Laufbahn nach der Saison 2024/25 zu beenden. Nun verabschiedete sich der Stürmer in Köln mit dem Wiederaufstieg, dem Meistertitel und einem Tor zum 4:0-Endstand gegen den FCK. Zudem bestätigte Köln am Sonntag auch die Vertragsverlängerung von Linton Maina (li.).

Denn die Treue der Anhänger ist ein immens wichtiges Kapital für einen Klub, der auch in Sachen Einnahmen auf das zahlende Publikum angewiesen ist. Auf Schalke konnte man sich immer darauf verlassen, dass die Fanseele belastbar ist. Doch selbst im Pott kann man die Geduld nicht bis ins Unendliche strapazieren. Ein Beispiel: Während der FC St. Pauli mit seinem Genossenschaftsmodell innerhalb weniger Monate fast 30 Millionen Euro durch die eigenen Fans einnahm, sind es auf Schalke keine acht Millionen Euro. Auch das ist die Quittung für die vergangenen Jahre. Es ist ein Rückschlag, der die Alarmglocken schrillen lassen sollte. Die Stimmung ist längst umgeschlagen, weshalb man die Warnungen der Fans nicht nur betroffen kommentieren und dann beiseite schieben, sondern ernst nehmen und auch tatsächlich etwas unternehmen sollte. Mehr sportlicher Sachverstand auf den wichtigsten Positionen und weniger Ego wären ein Anfang. Realistische Ziele. Und nicht immer die gleichen Schuldigen. Dass es nicht immer nur der Trainer sein kann, haben sie auf Schalke bis heute nicht verstanden.

Anzeige