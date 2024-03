2. Liga: Schalke 04 verpasst Befreiungsschlag gegen den Karlsruher SC

Anzeige

Schalke 04 verpasst im Abstiegskampf der 2. Liga gegen den Karlsruher SC den so dringend benötigten Befreiungsschlag.

Der abgestürzte Traditionsklub Schalke 04 hat im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga einen wichtigen Befreiungsschlag verpasst. Im Heimspiel gegen den Karlsruher SC kam Schalke nicht über ein 0:0 hinaus. Der Vorsprung auf den 1. FC Kaiserslautern auf Relegationsplatz 16 bleibt gering, während der Druck auf Trainer Karel Geraerts wächst.

Durch das Remis liegt Schalke (31 Punkte) weiter nur zwei Zähler vor Kaiserslautern (29). Trotz einiger guter Chancen im ersten Durchgang verpasste S04 den vierten Sieg aus den letzten fünf Heimspielen, blieb im eigenen Stadion aber immerhin erneut unbesiegt und ohne Gegentor.

Die Gastgeber kamen besser in die Partie. Kapitän Simon Terodde (6.) und Keke Topp (15.) hatten die ersten guten Chancen. Auf der anderen Seite entschärfte Keeper Marius Müller einen Freistoß von Marvin Wanitzek (22.).

Der KSC bemühte sich in der Folge um Spielkontrolle, aber Schalke hätte zur Führung treffen müssen: Thomas Ouwejans Direktabnahme aus wenigen Metern lenkte Patrick Drewes über das Tor (40.). In der Folge unterliefen den Schalkern offensiv zu viele Fehler, klare Chancen erspielten sie sich kaum mehr. Dafür näherten sich die Karlsruher dem Schalker Tor an, Königsblau befreite sich nur noch selten.