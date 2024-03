2. Liga: Dämpfer für HSV und Schalke - St. Pauli marschiert

Dort steht nach dem 27. Spieltag Fortuna Düsseldorf, das am Samstag vorgelegt hatte (3:1 beim 1. FC Kaiserslautern).

Zweitliga-Tabellenführer FC St. Pauli marschiert weiter unaufhaltsam in Richtung Fußball-Bundesliga. Die Mannschaft von Trainer Fabian Hürzeler gewann ihr Heimspiel gegen den SC Paderborn mit 2:1 (1:0) und hat an der Spitze elf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.

St. Pauli kann nach dem dritten Sieg in Serie langsam die Party für den sechsten Bundesliga-Aufstieg der Vereinsgeschichte planen.

Marcel Hartel (32.) und Lars Ritzka (47.) trafen am Millerntor für St. Pauli. Für Paderborn war das Tor von Adriano Grimaldi (56.) zu wenig, der Stürmer sah zudem die Gelb-Rote Karte (72.).

Das Wichtigste zur 2. Bundesliga in Kürze

Der Aufstieg rückt für den HSV dagegen immer weiter in die Ferne. Miro Muheim brachte den HSV in der 56. Minute zwar mit einem satten Schuss in Führung, Jomaine Consbruch (77.) glich aber ebenso sehenswert aus. Im fünften Spiel unter Baumgart war es bereits das dritte ohne Sieg.