Niederlande: PSV Eindhoven

In einem spannenden Finish hat sich die PSV Eindhoven zum Meister der Eredivisie gekrönt. Dabei profitierten Torjäger Luuk de Jong und Co. vom Ajax-Einbruch. Der Hauptstadt-Klub blieb in vier der letzten fünf Saisonpartien sieglos, während die PSV in einen Lauf kam und die letzten sieben Saisonspiele allesamt gewann. Am Ende holt die PSV damit mit einem Punkt Vorsprung den 26. Titel der Vereinsgeschichte.