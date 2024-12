FC Schalke 04: Hamit Altintop spricht über mögliche Rückkehr

Der frühere Mittelfeldstar Hamit Altintop hat über eine mögliche Rückkehr als Funktionär zum FC Schalke 04 gesprochen. Die Situation findet er "schon traurig".

Einst startete der gebürtige Gelsenkirchener Hamit Altintop seine Karriere in der Bundesliga beim FC Schalke 04, nun spricht der 42-Jährige über ein mögliches Comeback bei den Königsblauen.

"Natürlich hängt mein Herz immer noch an Schalke 04. Ich bin hier geboren und habe meine ersten Bundesligaspiele auf Schalke gemacht. Ich verfolge das Geschehen rund um den S04 ganz genau", sagte Altintop der "WAZ" und schloss damit ein Comeback bei seinem Heimatverein nicht aus, "es ist schon traurig, was mit diesem großen Klub in den vergangenen Jahren passiert ist".

Aktuell suchen die Schalker nach einem neuen Sportvorstand. Für diesen Posten will sich Altintop aber nicht selbst ins Gespräch bringen.

"Derzeit brauchen wir darüber nicht zu spekulieren", sagte der türkische Ex-Nationalspieler, der zuletzt als Sportvorstand des türkischen Verbandes tätig war.