Düsseldorf um Doppelpacker Dawid Kownacki startet furios und feiert seinen ersten Sieg seit Mitte Oktober. Der 1. FC Köln müht sich hingegen bei Schlusslicht Jahn Regensburg zum Dreier. Beide Klubs stehen in der Tabelle nun vor dem Hamburger SV, der gegen Darmstadt zweimal eine Führung aus der Hand gibt. Zweites Spiel, erster kleinerer Rückschlag für Merlin Polzin: Der Hamburger SV hat bei der Heimpremiere des Interimscoaches den Sprung auf Platz zwei verpasst. Die Hanseaten trennten sich am 15. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga 2:2 (2:1) von Darmstadt 98. Polzin, der im Rennen um eine Festanstellung als Chefcoach ist, konnte nur bedingt weitere Argumente für sich sammeln. Ransford Königsdörffer (10.) und Adam Karabec (45.) trafen in einer abwechslungsreichen Partie auf Augenhöhe für den HSV. Die Gäste ließen sich nicht beirren und kamen durch Aleksandar Vukotic (33.) und Killian Corredor (63.) zweimal zum Ausgleich.

HSV-Knipser Davie Selke verpasst Last-Minute-Treffer Die ersten Minuten gehörten Darmstadt. Die Hessen drängten die Gastgeber in die eigene Hälfte und waren durch Isac Lidberg nah dran am Führungstreffer. Der Schwede ließ HSV-Verteidiger Miro Muheim aussteigen und knallte den Ball aus spitzem Winkel an den Pfosten (8.). Fast im Gegenzug trafen die Hausherren nach feinem Pass von Jean-Luc Dompe und spielten fortan selbstbewusster nach vorne. Polzin, der einst als Fan in der Kurve stand und nun von Sportchef Stefan Kuntz das Vertrauen bis mindestens zur Winterpause erhalten hat, sah bis zur Halbzeitpause einen Schlagabtausch mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. Corredor kam noch vor dem Seitenwechsel zur Chance auf den erneuten Ausgleich (45.+2), den er später erzielte.

Auch im zweiten Durchgang schenkten sich beide Teams nichts, der HSV zeigte dabei immer wieder Kombinationen, die das Publikum mitrissen und kam per Kopfball von Daniel Elfadli noch zu einem Lattentreffer (75.). Darmstadt blieb aber mit seiner Beharrlichkeit stets im Spiel, in der Schlussphase kamen die Lilien nach einem Freistoß von Fabian Nürnberger noch zur Chance auf den Siegtreffer (89.). Im Gegenzug vergab Davie Selke die große Gelegenheit für den HSV (90.+1).

Düsseldorf dank 5:0-Gala zurück im Aufstiegsrennen Heimfluch gebannt, Durststrecke beendet: Fortuna Düsseldorf hat sich mit einem Kantersieg im Aufstiegsrennen zurückgemeldet. Die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune bezwang den Abstiegskandidaten Eintracht Braunschweig am Sonntag nach einem furiosen Start 5:0 (3:0) und ist dank des ersten Dreiers nach fünf Partien ohne Sieg nur zwei Punkte von Spitzenreiter SC Paderborn entfernt. Dawid Kownacki (4./11.) und Isak Johannesson (8.) brachten die Gastgeber bereits in der Anfangsphase auf Kurs, erneut Johannesson (70.) und Dzenan Pejcinovic (87.) erhöhten nach der Pause. Es war der erst zweite Heimsieg in der laufenden Saison für die Fortuna, die auch vor eigenem Publikum in den vorherigen fünf Spielen nicht gewonnen hatte. Das Braunschweiger Team von Coach Daniel Scherning befindet sich als 15. in akuter Abstiegsgefahr.

3:0 nach elf Minuten! Fortuna legt Blitzstart hin Innerhalb von 6:32 Minuten sorgte Thiounes Team am Sonntagnachmittag für klare Verhältnisse. In den vorherigen fünf Partien waren die Düsseldorfer stets in Rückstand geraten, nun traf Kownacki erst mit dem Fuß und dann per Kopf, zwischenzeitlich hatte Johannesson nach einer schönen Kombination das 2:0 erzielt. Braunschweig kam überhaupt nicht in die Zweikämpfe. Nach dem Blitzstart beruhigte sich die Partie. Die Düsseldorfer verwalteten den Vorsprung und ließen die Gäste viel laufen. Beinahe wäre Kownacki im ersten Abschnitt ein Hattrick gelungen, sein Schuss flog aber knapp über das Tor (20.).

Braunschweig stellte um und kam leicht verbessert aus der Pause. Die überschaubaren Offensivbemühungen verpufften aber. Stattdessen schloss Johannesson nach erneuter Vorlage des starken Shinta Appelkamp zur endgültigen Entscheidung ins lange Eck ab.

Köln schnuppert dank Zittersieg an Aufstiegsplatz Der 1. FC Köln hat seine Erfolgsserie fortgesetzt und sich wieder im Aufstiegsrennen angemeldet. Das Team von Trainer Gerhard Struber setzte sich mit erheblicher Mühe beim Tabellenletzten Jahn Regensburg mit 1:0 (1:0) durch und verbesserte sich nach dem siebten Pflichtspiel in Folge ohne Niederlage auf Rang sechs - nur noch einen Punkt hinter einem direkten Aufstiegsplatz. Vier Tage nach dem Einzug ins Pokal-Viertelfinale erzielte Tim Lemperle (33.) das Siegtor für den FC. Der Jahn setzte dagegen seine Torlos-Serie fort: Seit 524 Pflichtspielminuten haben die Regensburger, die unter der Woche mit 0:3 gegen den VfB Stuttgart aus dem DFB-Pokal ausgeschieden waren, nicht mehr getroffen. Der Rückstand auf Rang 16 beträgt weiter vier Zähler.