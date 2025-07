Alles unter Beobachtung des neuen Trainers Miron Muslic, den der Routinier explizit lobt: "Die Jungs sind fleißig und nehmen an, was er ihnen mitgibt. Alle Spieler sind sehr zufrieden mit dem Coach. Jetzt geht es darum, dass wir seine Spielidee verinnerlichen und perfektionieren.“

Karamans Muslic-Lob enthält Kritik an van Wonderen

Schon da wurde klar: die Ära unter Coach van Wonderen war nicht gut. In seinen Worten "verschenkt". So schlimm, dass der Abstieg aus der 2. Bundesliga drohte. Karaman stellte einen weiteren Vergleich an, der die Schwächen des Muslic-Vorgängers klar macht:

"Ich habe schon letzte Saison sehr deutlich gesagt, dass mit dem Trainer alles steht und fällt. Und ich bin froh, dass sich der Verein für Muslic entschieden hat. Er weiß genau, was er möchte. Er gibt uns in allen Bereichen genau das, was uns in den letzten Monaten gefehlt hat. Da war es zu ruhig auf dem Platz – jetzt kommt diese Energie vom Trainer selbst. Genau so muss es sein. Du bekommst immer ein Feedback. Damit können wir besser umgehen, als wenn nichts gesagt wird."

Van Wonderen war für viele sympathisch. Strahlte Ruhe aus. Doch für andere zu viel. Vor allem sein "Ingame Management" wurde kritisiert. Zu wenig Anpassungen, zu wenig alternative Ideen, zu entspanntes Auftreten, obwohl es lichterloh brannte. Karaman glaubt, der Knall tat der Kabine gut:

"Viele Spieler haben sich nach der Saison Gedanken gemacht. Ich habe das Gefühl, dass richtig analysiert wurde, sie die richtigen Schlüsse gezogen haben und sich jetzt beweisen wollen. Da kann etwas entstehen. Ich bin sehr zufrieden und sehr optimistisch."