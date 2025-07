Der FC Schalke 04 hat sein neues Auswärtstrikot für die 2. Bundesliga präsentiert. Haupt- und Trikotsponsor ist "SUN MINIMEAL."

Der FC Schalke 04 wird auch in der nächsten Saison wieder in der 2. Bundesliga an den Start gehen. Dafür präsentierte der Verein aus dem Ruhrgebiet nun sein neues Auswärtstrikot.

Das weiße Adidas-Trikot ziert einen blauen Streifen auf der linken Seite vom Kragen bis zum unteren Ende des Trikots. Der Verein beschreibt es in der Vereinsmitteilung als "minimalistisches Design mit königsblauer Identität."

Ein V-Ausschnitt sowie der körperbetonte Schnitt verpassen dem neuen Auswärtsdress einen "sportlich-dynamischen" Look wie es vom Verein selbst heißt.