FC Schalke 04: Mehr blau, als königlich

Reis lässt weiter ein System spielen, in dem ihm die dafür qualitativ nötigen Spieler fehlen. In allen Mannschaftsteilen wird vor allem das Tempo der Spieler vermisst. Statt die Taktik anzupassen, beharrt der Trainer auf der Idee. Es folgen drei Gegentore gegen Magdeburg und nochmal drei gegen St. Pauli.

FC Schalke 04 malocht - aber gegen sich selbst

Schalke steht für Malochermentalität. Man ackert. Man kämpft. Doch aktuell eher gegen sich selbst.

Neuzugang und Abwehrspieler Timo Baumgartl spricht nach Wochen des internen Redens in einem offenen Gespräch mit "Sky" die Probleme vorsichtig, aber direkt an: "Wir spielen natürlich mit dem Feuer. Das ist eine risikobehaftete Sache, die wir da machen. Dann ist es einfach so, dass man Gegentore kassiert, das ist einfach Fakt. Wir kassieren pro Spiel mehr als zwei Gegentore. Wir arbeiten im Training akribisch an der Idee des Trainers, doch sie geht bisher nicht auf. Das ist die Philosophie vom Trainer. Er gibt uns das vor. Deshalb machen wir das auch als Mannschaft."

Und weiter: "Aber wir brauchen mehr Stabilität, denn vorne sind wir für ein Tor immer gut. So können wir uns auch nicht beklagen, wenn es nach 30 Minuten 3:0 steht. Ich kann den Frust der Fans verstehen, der ist zurecht. Die Ergebnisse entsprechen nicht unserer Erwartung. So geht es in der 2. Bundesliga auch schnell mal nach unten."