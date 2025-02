"Frei wählen zu können, ist ein großes Privileg, das wir hier in Deutschland genießen - wir haben die Wahl und können unsere Zukunft mitbestimmen. Mit dieser Verantwortung dürfen wir nicht leichtfertig umgehen", wird Schalkes Vorstandsvorsitzender Matthias Tillmann in der Pressemitteilung der Gelsenkirchener zitiert.

"Demokratie wählen! Gegen Rassismus und Ausgrenzung!" wird am Sonntag beim Gastspiel am Böllenfalltor auf der Brust der Schalke-Trikots stehen.

Besonderen Dank richteten Tillmann und die Schalker auf diesem Wege auch an Hauptsponsor "SUN MINIMEAL", der zugunsten des Zeichens für die Demokratie die Brust des Trikots für diese eine Begegnung in Darmstadt freimacht.

Wie der Zweitligist mitteilte, werde das Sonder-Trikot nicht zum Verkauf angeboten, jedoch einige Exemplare in den sozialen Medien verlost bzw. an an soziale Einrichtungen in Gelsenkirchen und der Region verschenkt.