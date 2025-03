Nachdem der FC Schalke 04 schon zwei Mal bei Vereins-Ikone Raul abblitzte, könnte der Spanier wohl im dritten Anlauf sein Comeback geben - als neuer S04-Trainer ab dem Sommer 2025.

Beim FC Schalke 04 könnte es im Sommer 2025 möglicherweise den nächsten Trainerwechsel geben.

Obwohl der aktuelle Amtsinhaber Kees van Wonderen den Zweitligisten aus Gelsenkirchen stabilisierte, ist eine Trennung zum Ende der laufenden Saison ein mögliches Szenario.

Laut der spanischen Sportzeitung "AS" könnte S04 nämlich im dritten Anlauf bei Vereins-Ikone Raul Erfolg haben und den Spanier als Nachfolger van Wonderens in den Pott lotsen. "Sie wollen ein Projekt auf die Beine stellen, das sie wieder zu einem Big Player in Deutschland macht. Mit Raul am Ruder", schreibt die "AS".