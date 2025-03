Laut einem Bericht der "Bild" wäre Selke allerdings auch bei einem Aufstieg ablösefrei, sofern eine bestimmte Anzahl an Startelf-Einsätzen in dieser Spielzeit nicht erreicht wird. Davon ist allerdings nicht auszugehen. Ohnehin verhandeln Spieler und Verein bereits seit Wochen um einen neuen Vertrag. Bislang allerdings gelang keine Einigung.

Davie Selke ist der Erfolgsgarant des Hamburger SV. Mit 17 Treffern führt er die Torschützenliste der 2. Liga an. Doch seine Zukunft ist ungeklärt, denn der Vertrag des Stürmers endet in diesem Sommer.

Das Wichtigste in Kürze

Zudem weckt Selke Begehrlichkeiten. Laut dem Bericht hat ein Bundesligist Interesse an Selke und würde ihm ein Jahresgehalt von weit mehr als 2 Millionen Euro zahlen. Allerdings fühlt sich Selke in Hamburg so wohl, dass er angeblich sogar auf Geld verzichten würde.