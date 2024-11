Spätes Eigentor von Felix Götze rettet Fortuna Düsseldorf gegen Paderborn

Fortuna Düsseldorf und der SC Paderborn haben im direkten Verfolgerduell den Sprung an die Spitze der 2. Bundesliga verpasst.

Nach dem kuriosen 1:1 (0:0) am 12. Spieltag bleibt der SC Paderborn in der 2. Bundesliga Zweiter vor dem punktgleichen Team von Fortuna Düsseldorf (21) auf Rang drei. Spitzenreiter Hannover 96 hat einen Zähler Vorsprung und kann am Sonntag (13.30 Uhr) mit einem Sieg bei der SV Elversberg weiter davonziehen.

Eine unglücklich durch Fortuna-Verteidiger Valgeir Lunddal Fridriksson abgefälschte Hereingabe (61.) hatte Paderborn jubeln lassen. Ein Eigentor von Felix Götze (90.+5) per Kopf rettete die Fortuna in letzter Sekunde vor der dritten Pleite in Serie.

Wer auf Spektakel gehofft hatte, wurde in der ersten Hälfte enttäuscht. Beide Teams legten den Fokus vorwiegend auf Kontrolle und gingen entsprechend nur selten ins Risiko.