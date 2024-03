Hamburger SV gehen 70 Millionen Euro durch die Lappen

Anzeige

Durch die Veräußerung von Anteilen einer neuen KGaA wollte sich der Hamburger SV eine ordentliche Finanzspritze verpassen. Doch die Mitglieder machen dem Zweitligisten einen Strich durch die Rechnung.

Auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung des Hamburger SV sollte eigentlich der Weg geebnet werden, dem Klub rund 70 Millionen Euro durch den Verkauf von Anteilen in die Kassen zu spülen. Doch daraus wurde nichts.

Nur 62,24 Prozent der anwesenden Mitglieder stimmten für den Antrag, nötig wäre aber eine Zweidrittel-Mehrheit gewesen. Das Geld hätte in den Profi-Kader sowie in einen geplanten Supporters Trust fließen sollen, an dem sich Fans und Mitglieder hätten finanziell beteiligen können. Doch daraus wird zunächst nichts.

Dabei verlief die Versammlung zunächst nach Wunsch. Die Mitglieder stimmten einer Änderung der Rechtsform von HSV Fußball AG in eine HSV Fußball AG & Co.KGaA zu. Damit kann ein 30-Millionen-Darlehen von Milliardär Klaus-Michael Kühne in Anteile an der KGaA umgewandelt werden.

Mit den frei gewordenen 30 Millionen soll ein neues Catering-Konzept fürs Stadion entwickelt werden. Kapital fließt auch in digitale Projekte sowie in die Rücklagenbildung. Dies sei in den vergangenen 20 Jahren versäumt worden, sagte Finanzvorstand Eric Huwer laut "Bild".

Die Mehrheitsverhältnisse veränderten sich damit wie folgt: Während der HSV 68,2 Prozent der Anteile an der KGaA hält, sind 21,4 Prozent im Besitz Kühnes. 10,4 Prozent gehören Aktionären wie etwa dem Hauptsponsor HanseMerkur.