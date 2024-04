Hamburger SV: Ralf Rangnick ein Kandidat für das Amt des Sportchefs?

So soll der 42-Jährige an Vertrauen im Aufsichtsrat des HSV eingebüßt haben, weil er trotz Empfehlung des Gremiums nicht bereits in der Winterpause eine Entlassung des damaligen Trainers Tim Walter vollzogen hatte.

Demnach kursiere der Name des 65-Jährigen beim HSV, um im Sommer womöglich die Nachfolge von Sportchef Jonas Boldt anzutreten. Sollten die Hamburger auch in dieser Saison den Aufstieg verpassen, könnte es für Boldt eng werden.

Von den bisherigen sieben Spielen unter Baumgart konnte der HSV nur drei gewinnen, fünf Spieltage vor Saisonende liegt der frühere Bundesliga-Dino als Vierter drei Punkte hinter dem Relegationsplatz. Der direkte Aufstieg ist angesichts von acht Zählern Rückstand bereits außer Reichweite.

Ob Rangnick im Falle einer Entlassung Boldts aber nach Hamburg kommen würde, ist offen. Zunächst steht mit Österreich die Teilnahme an der EM in Deutschland an. Auch für die Zeit danach, so heißt es, sehe er sich als Teamchef des ÖFB-Teams.