Hannover 96: Brooklyn Ezeh offenbar nach Randale in ICE festgenommen

Hannover-Profi Brooklyn Ezeh soll in einem ICE mehrere Fahrgäste belästigt und angegriffen haben. Der 22-Jährige sei daraufhin von der Polizei festgenommen worden.

Wie die "Bild" berichtet, soll sich der Vorfall am Dienstag in einem ICE von Basel nach Kiel ereignet haben. Brooklyn Ezeh, Außenverteidiger von Hannover 96, soll andere Fahrgäste und das Zug-Personal verbal und körperlich attackiert haben.

Bei der Ankunft des Zuges in Hannover habe die Bundespolizei auf den 22-Jährigen gewartet, um seine Personalien festzustellen. Offenbar verhielt sich Ezeh aber weiterhin höchst aggressiv, sodass er in Gewahrsam genommen wurde.

Daraufhin soll die Situation in der Wachstelle eskaliert sein: "Er griff die Beamten an, spuckte ihnen ins Gesicht und trat und schlug um sich", schrieb die Polizei Hannover in einer Mitteilung, die laut "Bild" den Vorfall um den Zweitliga-Profi beschreibt.

"Den Bundespolizisten gelang es, den Mann zu fesseln und ihm eine sogenannte Spuckschutzhaube aufzusetzen", schildert die Polizei den Vorfall weiter.