Das Spiel in der 2. Bundesliga zwischen Hannover 96 und der SV Elversberg wurde von einer schweren Verletzung von Jessic Ngankam überschattet.

Bei der 1:3-Heimniederlage am 31. Spieltag der 2. Bundesliga gegen die SV Elversberg hat Hannover 96 neben den drei Punkten auch noch Stürmer Jessic Ngankam verloren.

Der 24-Jährige wurde kurz vor Ende der zweiten Halbzeit bei einer unglücklichen Aktion von Gegenspieler Paul Stock brutal abgeräumt und hat sich dabei eine Schien- und Wadenbeinfraktur im linken Unterschenkel zugezogen. Das gaben die Niedersachsen am Samstagabend bekannt.

Ngankam wurde nach Angabe des Zweitligisten noch am Samstagabend operiert. "Es ist eine unfassbar bittere Diagnose – natürlich in allererster Linie für Jessic, aber auch für uns als Mannschaft", wurde 96-Geschäftsführer Marcus Mann in der Pressemitteilung der Hannoveraner zitiert.