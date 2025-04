Über die gesamte Spielzeit war beim Team von Trainer Merlin Polzin nichts zu sehen von dem, was den HSV in dieser Spielzeit bislang so stark gemacht hat: kein Mut, keine Aggressivität, kein Tordrang. Mit der Folge, dass die Niederlage komplett verdient war.

Die so unerwartete wie verdiente Heimniederlage gegen Braunschweig weckt in Hamburg die schlimmsten Erinnerungen. Ein Szenario wie vor zwei Jahren darf sich nicht wiederholen. Das ist der Verein seinen Fans schuldig.

Schon in den letzten Minuten des Spiels breitete sich im Stadion eine Schockstarre aus, die in fataler Weise an die Gefühlsregungen der HSV-Fans in den vergangenen Spielzeiten erinnerte, als der Traum von der Rückkehr in die Bundesliga immer wieder in den letzten Spielen dramatisch platzte.

Viele Anhänger der Rothosen überkommt jetzt noch das kalte Grausen, wenn sie an den letzten Spieltag vor zwei Jahren denken, als ihr Team in geradezu absurder Weise wegen zwei Heidenheimer Toren in der Nachspielzeit scheiterte. Zu dem Zeitpunkt hatten tausende Fans in Sandhausen auf dem Rasen schon den Aufstieg gefeiert.