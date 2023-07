Während des Trainingslagers von Hertha BSC in Österreich ist es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem der Profis - Berichten zufolge soll es sich um Marius Gersbeck handeln - und einem 22-Jährigen gekommen. Letzterer wurde dabei verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei ermittelt.

Gersbeck besuchte das Seefest am Ufer des Zeller Sees im Beisein einiger Ultras laut der "Bild" am Samstagabend. Dabei floss wohl auch Alkohol. Der "kicker" fügt hinzu, dass ein weiterer Hertha-Mitarbeiter dabei gewesen sein soll. Offenbar ein Mitglied der Fanbetreuung.

Wie Hertha BSC in einem weiteren Statement am frühen Montagabend erklärt, wird Marius Gersbeck nach dem Vorfall im Trainingslager "bis auf Weiteres vom Mannschaftstraining bei Hertha BSC suspendiert". Diese Entscheidung hätten Geschäftsführer Thomas E. Herrich und Sportdirektor Benjamin Weber aufgrund der im Raum stehenden Vorwürfe gegen den 28-Jährigen getroffen.

Und weiter: "Aufgrund der derzeit laufenden Ermittlungen werden wir uns in diesem Sachverhalt nicht weiter äußern und bitten um Verständnis." Heißt auch: Vorerst gibt es für Gersbeck keine weiteren Konsequenzen, zumindest indirekt bestätigen die Berliner seine Verwicklung in den Vorfall aus der Nacht von Samstag auf Sonntag.

Weitere Einzelheiten zum folgenschweren Vorfall im Hertha-Trainingslager kommen ans Licht. Die "Bild" zitiert einen Polizeisprecher wie folgt: "Dieser verbale Streit eskalierte in weiterer Folge zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 28-Jährige den 22-Jährigen unbestimmten Grades am Körper verletzte. Zeugen verständigten daraufhin die Einsatzkräfte. Der 22-Jährige wurde nach seiner Erstversorgung in das Tauernklinikum Zell am See gebracht."

Hertha-Keeper Gersbeck offenbar in Auseinandersetzung verwickelt

Nach einem Vorfall im Trainingslager von Hertha BSC im österreichischen Zell am See hat die Polizei Ermittlungen gegen einen Profi des Berliner Zweitligisten aufgenommen. Das bestätigte eine Klub-Sprecherin am Sonntag auf Anfrage der "Bild".

"Wir können bestätigen, dass die Polizei gegen einen unserer Spieler ermittelt, bitten aber um Verständnis, dass aus Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen keine näheren Angaben gemacht werden können", hieß es. Bei dem Spieler soll es sich dem Bericht zufolge um Torwart Marius Gersbeck handeln.

Demnach hatte sich Gersbeck am Samstagabend mit Freunden aus der Ultra-Szene in einem Gasthof aufgehalten, in der Nacht zu Sonntag soll sich der Keeper dann auf offener Straße eine körperliche Auseinandersetzung mit einem Einheimischen geliefert, und diesen schwer im Gesicht verletzt haben.

Am Sonntagmorgen sei Gersbeck dann von der Polizei in Gewahrsam genommen und bis in den Vormittag hinein verhört worden - danach durfte er wieder in das Team-Hotel zurückkehren.