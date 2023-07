Anzeige

Im Trainingslager in Österreich soll Hertha-Keeper Marius Gersbeck einen Einheimischen bei einer Auseinandersetzung am Kopf verletzt haben. Die Polizei ermittelt, der Verein hat den Rückkehrer "bis auf Weiteres" suspendiert. Wer ist der einstige Ultra, der in Berlin gerne Stammkeeper wäre?

Von Franziska Wendler

Es klang nach einem wahren Fußball-Märchen. Ein Torhüter, der schon als Junge mit den Ultras in der Kurve seinen Klub angefeuert hat, kommt als gestandener Profi zurück. Der Keeper ist der 28-jährige Marius Gersbeck, der Verein Hertha BSC - das Engagement seit dem vergangenen Wochenende aber alles andere als ein Märchen.

Am Samstagabend hatte der Sportler das Trainingsgelände des Zweitligisten im österreichischen Zell am See laut "Bild" verlassen, um sich offenbar mit Freunden aus der Ultra-Szene in einem Gasthof zu treffen. Bei einem gemütlichen Abend blieb es aber offenbar nicht.

Am frühen Sonntagmorgen soll der Hertha-Keeper mit einem Einheimischen auf offener Straße aneinandergeraten sein, aus einem zunächst nur mündlichen Streit wurde demnach mehr. "Dieser verbale Streit eskalierte in weiterer Folge zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 28-Jährige den 22-Jährigen unbestimmten Grades am Körper verletzte. Zeugen verständigten daraufhin die Einsatzkräfte. Der 22-Jährige wurde nach seiner Erstversorgung in das Tauernklinikum Zell am See gebracht", zitierte die "Bild" einen Polizeisprecher.