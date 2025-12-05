- Anzeige -
Holstein Kiel: Freibier für Fans als Weihnachtsgeschenk

  • Aktualisiert: 05.12.2025
  • 11:39 Uhr
  • SID

Die Fans von Holstein Kiel dürfen sich freuen, denn im Spiel gegen Dynamo Dresden kurz vor Weihnachten wird es Freibier geben.

Holstein Kiel macht seinen Fans kurz vor Weihnachten eine Freude: Der Zweitligist schenkt vor dem letzten Spieltag des Jahres am 20. Dezember Freibier aus.

Anlass ist der 125. Geburtstag des Klubs aus Schleswig Holstein in diesem Jahr.

"In unserem Jubiläumsjahr möchten wir als Verein den Fans für ihren unentwegten Support etwas zurückgeben."

2. Bundesliga: Eine Stunde Freibier

"Daher wird es beim letzten Heimspiel eine Stunde lang Freibier und Wasser im Stadioninnenbereich geben", sagte Vereinspräsident Steffen Schneekloth bei der Mitgliederversammlung des Pokal-Viertelfinalisten am Donnerstagabend.

Kiel empfängt vier Tage vor Heiligabend in der 2. Bundesliga um 20:00 Uhr Dynamo Dresden, der kostenfreie Ausschank von Bier und Wasser erfolgt "ausschließlich im Zeitraum von 18:30 bis 19:30 Uhr an den Budenzauber-Ständen innerhalb des Stadionbereichs", wie es in einer Mitteilung hieß: "Pro Bestellung wird jeweils ein Getränk ausgegeben".

Zudem gelte natürlich "das gesetzliche Mindestalter" für alkoholhaltige Getränke.

Auch interessant: Hertha BSC: Markus Babbel exklusiv - "Qualität für den Aufstieg ist da"

