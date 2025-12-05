Die Fans von Holstein Kiel dürfen sich freuen, denn im Spiel gegen Dynamo Dresden kurz vor Weihnachten wird es Freibier geben.

Anlass ist der 125. Geburtstag des Klubs aus Schleswig Holstein in diesem Jahr.

"In unserem Jubiläumsjahr möchten wir als Verein den Fans für ihren unentwegten Support etwas zurückgeben."