Bei Fortuna Düsseldorf wird Sportvorstand Klaus Allofs im Sommer 2026 aufhören. Der Ex-Schalker Ben Manga wird als möglicher Nachfolger gehandelt.

Wie der "Kicker" berichtet, zählt Ben Manga zu den Kandidaten auf den Job des künftigen Sportvorstands bei Fortuna Düsseldorf.

Bei den Rheinländern wird nach der Ankündigung des Abschieds von Klaus Allofs ein Nachfolger gesucht, der spätestens im Sommer 2026 übernimmt.

Der 51-jährige Manga war bis September 2025 noch Direktor Profifußball und Kaderplaner bei Fortunas Zweitliga-Rivalen FC Schalke 04.