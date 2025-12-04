- Anzeige -
- Anzeige -
2. bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn

Fortuna Düsseldorf: Kommt Ex-Schalke-Kaderplaner Ben Manga?

  • Veröffentlicht: 04.12.2025
  • 21:07 Uhr
  • ran.de

Bei Fortuna Düsseldorf wird Sportvorstand Klaus Allofs im Sommer 2026 aufhören. Der Ex-Schalker Ben Manga wird als möglicher Nachfolger gehandelt.

Wie der "Kicker" berichtet, zählt Ben Manga zu den Kandidaten auf den Job des künftigen Sportvorstands bei Fortuna Düsseldorf.

Bei den Rheinländern wird nach der Ankündigung des Abschieds von Klaus Allofs ein Nachfolger gesucht, der spätestens im Sommer 2026 übernimmt.

Der 51-jährige Manga war bis September 2025 noch Direktor Profifußball und Kaderplaner bei Fortunas Zweitliga-Rivalen FC Schalke 04.

- Anzeige -
- Anzeige -

Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn

- Anzeige -

Zudem blickt der Ex-Profi auf eine sportliche Vergangenheit bei der Fortuna zurück. Zwischen 1993 und 1995 kickte Manga für die Düsseldorfer.

Neben Manga bringt der "Kicker" als mögliche Allofs-Nachfolger bei der Fortuna auch noch Sebastian Schindzielorz, Jörg Schmadtke und Uwe Klein ins Spiel.

News und Videos zur 2. Bundesliga
imago images 1068985501
News

Babbel über Hertha: "Qualität für Aufstieg ist da"

  • 04.12.2025
  • 20:31 Uhr
Nachdenklich: Nürnbergs Trainer Miroslav Klose
News

Club gegen Kleeblatt: Emotionen pur zum 275. Mal

  • 04.12.2025
  • 13:02 Uhr
Vonovia ist Hauptsponsor des VfL
News

Bochum sieht keinen "Interessenskonflikt" im Wirtschaftsrat

  • 03.12.2025
  • 14:59 Uhr
Wird seinen Vertrag nicht verlängern: Klaus Allofs
News

2. Bundesliga: Allofs hört 2026 bei Fortuna auf

  • 02.12.2025
  • 19:40 Uhr
Grill auf der Trage
News

Knieverletzung: Dresden "in den kommenden Monaten" ohne Grill

  • 01.12.2025
  • 16:47 Uhr
Seit vergangener Saison in Fürth: Thomas Kleine
News

Krisenverein der 2. Bundesliga entlässt Cheftrainer

  • 01.12.2025
  • 15:03 Uhr
Gelsenkirchen, Deutschland, 28.11.25: Kenan Karaman (FC Schalke 04) Torjubel, jubelt mit seiner Mannschaft nach dem Treffer zum 1:1 waehrend des Spiels der 2. Bundesliga zwischen FC Schalke 04 - SC...
News

Kommentar: Darum ist Schalke aufstiegsreif

  • 01.12.2025
  • 11:13 Uhr
Rassistischer Vorfall in Dresden
News

Dresden und Düsseldorf verurteilen rassistischen Vorfall

  • 30.11.2025
  • 17:58 Uhr
Rossipal (m.) und Raimund (r.) im Duell
News

Dresden feiert ersten Heimsieg - Rückschlag für Düsseldorf

  • 30.11.2025
  • 16:06 Uhr
Dynamo Dresden
News

Dynamo bezwingt Fortuna - Eigentor schockt Bielefeld

  • 30.11.2025
  • 16:03 Uhr