Fortuna Düsseldorf: Kommt Ex-Schalke-Kaderplaner Ben Manga?
- Veröffentlicht: 04.12.2025
- 21:07 Uhr
Bei Fortuna Düsseldorf wird Sportvorstand Klaus Allofs im Sommer 2026 aufhören. Der Ex-Schalker Ben Manga wird als möglicher Nachfolger gehandelt.
Wie der "Kicker" berichtet, zählt Ben Manga zu den Kandidaten auf den Job des künftigen Sportvorstands bei Fortuna Düsseldorf.
Bei den Rheinländern wird nach der Ankündigung des Abschieds von Klaus Allofs ein Nachfolger gesucht, der spätestens im Sommer 2026 übernimmt.
Der 51-jährige Manga war bis September 2025 noch Direktor Profifußball und Kaderplaner bei Fortunas Zweitliga-Rivalen FC Schalke 04.
Zudem blickt der Ex-Profi auf eine sportliche Vergangenheit bei der Fortuna zurück. Zwischen 1993 und 1995 kickte Manga für die Düsseldorfer.
Neben Manga bringt der "Kicker" als mögliche Allofs-Nachfolger bei der Fortuna auch noch Sebastian Schindzielorz, Jörg Schmadtke und Uwe Klein ins Spiel.