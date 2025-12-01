- Anzeige -
- Anzeige -
Fußball

2. Bundesliga: Greuther Fürth trennt sich von Trainer Thomas Kleine

  • Aktualisiert: 01.12.2025
  • 15:03 Uhr
  • SID

Die SpVgg Greuther Fürth hat wohl auf ihre sportliche Krise reagiert und sich von Trainer Thomas Kleine getrennt. Das berichten die Nürnberger Nachrichten.

Demnach seien Kleine, der den Zweitligisten am Ende der vergangenen Saison übernommen und zum Klassenverbleib geführt hatte, sowie seine beiden Co-Trainer am Montag freigestellt worden.

Der 47-Jährige übernahm die Fürther vor sechs Monaten und löste damit Jan Siewert interimsweise als Cheftrainer des Kleeblatts ab. Durch ein Unentschieden und einem Sieg gegen den Hamburger SV gelang den Fürthern der Klassenerhalt. Kleine wurde zum Cheftrainer befördert und wird nun Anfang Dezember laut Medienberichten von seinem Amt entbunden.

- Anzeige -
- Anzeige -

Greuther Fürth: Schlechte Punkteausbeute als Grund

Die Fürther belegen nach 14 Spieltagen mit nur 13 Punkten den 17. Tabellenplatz. Das 0:3 am vergangenen Wochenende gegen den VfL Bochum war die sechste Niederlage in den vergangenen sieben Liga-Spielen. Sportdirektor Stephan Fürstner hatte daraufhin auf eine öffentliche Rückendeckung für Kleine verzichtet.

Auch abseits der sportlichen Misere käme der Trainerwechsel bei den Fürthern zu einem brisanten Zeitpunkt. Am kommenden Sonntag (13.30 Uhr/Sky) steht das 275. Frankenderby beim Lokalrivalen 1. FC Nürnberg auf dem Programm.

- Anzeige -
Gelsenkirchen, Deutschland, 28.11.25: Kenan Karaman (FC Schalke 04) Torjubel, jubelt mit seiner Mannschaft nach dem Treffer zum 1:1 waehrend des Spiels der 2. Bundesliga zwischen FC Schalke 04 - SC...
News

Kommentar: Darum ist Schalke aufstiegsreif

  • 01.12.2025
  • 11:13 Uhr
Rassistischer Vorfall in Dresden
News

Dresden und Düsseldorf verurteilen rassistischen Vorfall

  • 30.11.2025
  • 17:58 Uhr
Rossipal (m.) und Raimund (r.) im Duell
News

Dresden feiert ersten Heimsieg - Rückschlag für Düsseldorf

  • 30.11.2025
  • 16:06 Uhr
Dynamo Dresden
News

Dynamo bezwingt Fortuna - Eigentor schockt Bielefeld

  • 30.11.2025
  • 16:03 Uhr
Später Jubel: Münster gewinnt in Bielefeld
News

Spätes Eigentor: Münster gewinnt Derby in Bielefeld

  • 30.11.2025
  • 15:34 Uhr
Nachdenklich: Nürnbergs Trainer Miroslav Klose
News

"Vollkatastrophe" in Magdeburg - doch Klose bleibt positiv

  • 30.11.2025
  • 10:37 Uhr
Magdeburg
News

Nach langer Unterbrechung: Magdeburg beendet FCN-Erfolgsserie

  • 29.11.2025
  • 22:39 Uhr
Hertha
News

Sieg in Kiel! Hertha schnuppert an Top 3 - FCK patzt

  • 29.11.2025
  • 15:26 Uhr
Torsten Lieberknecht an alter Wirkungsstätte
News

Lautern chancenlos: Lieberknecht verliert beim Ex-Verein

  • 29.11.2025
  • 15:02 Uhr
Umkämpftes Spiel in Kiel
News

Berlin setzt Siegesserie fort

  • 29.11.2025
  • 14:56 Uhr