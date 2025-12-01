Die SpVgg Greuther Fürth hat wohl auf ihre sportliche Krise reagiert und sich von Trainer Thomas Kleine getrennt. Das berichten die Nürnberger Nachrichten.

Demnach seien Kleine, der den Zweitligisten am Ende der vergangenen Saison übernommen und zum Klassenverbleib geführt hatte, sowie seine beiden Co-Trainer am Montag freigestellt worden.

Der 47-Jährige übernahm die Fürther vor sechs Monaten und löste damit Jan Siewert interimsweise als Cheftrainer des Kleeblatts ab. Durch ein Unentschieden und einem Sieg gegen den Hamburger SV gelang den Fürthern der Klassenerhalt. Kleine wurde zum Cheftrainer befördert und wird nun Anfang Dezember laut Medienberichten von seinem Amt entbunden.