Fußball
2. Bundesliga: Greuther Fürth trennt sich von Trainer Thomas Kleine
- Aktualisiert: 01.12.2025
- 15:03 Uhr
- SID
Die SpVgg Greuther Fürth hat wohl auf ihre sportliche Krise reagiert und sich von Trainer Thomas Kleine getrennt. Das berichten die Nürnberger Nachrichten.
Demnach seien Kleine, der den Zweitligisten am Ende der vergangenen Saison übernommen und zum Klassenverbleib geführt hatte, sowie seine beiden Co-Trainer am Montag freigestellt worden.
Der 47-Jährige übernahm die Fürther vor sechs Monaten und löste damit Jan Siewert interimsweise als Cheftrainer des Kleeblatts ab. Durch ein Unentschieden und einem Sieg gegen den Hamburger SV gelang den Fürthern der Klassenerhalt. Kleine wurde zum Cheftrainer befördert und wird nun Anfang Dezember laut Medienberichten von seinem Amt entbunden.
Greuther Fürth: Schlechte Punkteausbeute als Grund
Die Fürther belegen nach 14 Spieltagen mit nur 13 Punkten den 17. Tabellenplatz. Das 0:3 am vergangenen Wochenende gegen den VfL Bochum war die sechste Niederlage in den vergangenen sieben Liga-Spielen. Sportdirektor Stephan Fürstner hatte daraufhin auf eine öffentliche Rückendeckung für Kleine verzichtet.
Auch abseits der sportlichen Misere käme der Trainerwechsel bei den Fürthern zu einem brisanten Zeitpunkt. Am kommenden Sonntag (13.30 Uhr/Sky) steht das 275. Frankenderby beim Lokalrivalen 1. FC Nürnberg auf dem Programm.