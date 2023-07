Wer übernimmt die Führungsrolle? Die Kapitäne der 2. Liga

Die Saison 2023/2024 der 2. Liga steht in den Startlöchern (Hamburger SV gegen FC Schalke 04 am Freitag ab 19:30 Uhr live in SAT.1, auf ran.de und in der ran-App). Während der FC Schalke 04 mit Simon Terodde einen neuen Kapitän hat, haben andere Vereine die wichtige Frage noch nicht final beantwortet. ran zeigt Euch, wie der Stand bei allen Klubs der 2. Liga ist. (Stand: 24. Juli) © not available