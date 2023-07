Anzeige Der FC Schalke geht nach dem erneuten Abstieg mit breiter Brust in die neue Saison der 2. Liga und das Auftaktspiel beim HSV (am Freitag ab 19:25 Uhr live in SAT.1 und auf ran.de). Das liegt auch daran, dass vieles anders ist als beim ersten Mal. Thomas Reis redete gar nicht erst um den heißen Brei herum. Kein "wenn" und "aber", kein "vielleicht", kein "mal schauen" oder "kommt drauf an". Reis geht mit dem FC Schalke vor dem Auftakt der 2. Bundesliga am Freitag (ab 19:30 Uhr live in SAT.1 und auf ran.de) beim Hamburger SV voll auf Angriff. "Man kann es als Arroganz bezeichnen", schickte der S04-Trainer im ran-Interview voraus, stellte aber schnell klar: "Mein Ziel ist es, den Wiederaufstieg zu schaffen!" Punkt. Beziehungsweise Ausrufezeichen. Ein doppeltes. Auf die Nachfrage, warum Schalke aufsteigt, entgegnete Reis am ran-Mikrofon: "Weil wir ein toller Verein sind, ein tolles Stadion und ein tolles Umfeld haben, weil wir viel Ruhe in den Verein und in unsere Mannschaft gebracht haben, was sehr wichtig ist. Und weil wir eine tolle Fanbase haben."

Anzeige

Die sei ein Faustpfand, so Reis, "bedeutet aber auch Druck und bedeutet, dass man dem auch gerecht werden muss". Auch nach dem zweiten Abstieg innerhalb kürzester Zeit entwickelt der Anhang immer noch eine enorme Wucht, ist das Umfeld ein Pfund, mit dem S04 wuchern kann.

"Mister 2. Liga" als Faustpfand für Schalke Ein Faustpfand soll in dem Zusammenhang auch wieder "Mister 2. Liga" werden. Torjäger Simon Terodde hat seinen Vertrag doch noch einmal verlängert, und er kennt das Unterhaus in- und auswendig, er soll als Kapitän vorangehen, Vorbild für die jungen Wilden im Kader sein und das tun, was er am besten kann: Tore schießen. Der Publikumsliebling ist "voll überzeugt", dass Schalke aufsteigt, wie er im ran-Interview erklärte. "Ich kenne die 2. Liga sehr gut, ich kenne meine Stärken, die meiner Mannschaftskollegen, und ich kenne die Wucht auf Schalke. Wir haben insgesamt eine gute Mischung", so der 35-Jährige. "Ich weiß, dass Gegenwind kommen wird, und dass es schwächere Phasen geben wird. Wenn wir aber die Wucht zusammen entwickeln, bin ich mir sicher, dass wir aufsteigen werden."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Denn die Mannschaft hat es hinbekommen, wieder Identifikationen zu schaffen, eine Symbiose mit den Fans einzugehen. Es wurde malocht, gekämpft, gebissen und gekratzt, der Gegner mit Moral demoralisiert. Es wurde also das gezeigt, was ein Schalker Publikum sehen will und sich dann auch bedingungslos auf die Mannschaft einlässt, aller spielerischen Mängel und sportlichen Rückschläge zum Trotz. Es herrscht Ruhe im Klub. Dazu gibt es trotz des knapp verpassten Klassenerhalts eine Euphorie, die der Verein trotz einiger schmerzhafter Abgänge (Marius Bülter, Rodrigo Zalazar, Marvin Pieringer, Moritz Jenz) mit klugen Verpflichtungen (Lino Tempelmann, Paul Seguin, Ron Schallenberg und Timo Baumgartl) weitestgehend aufrechterhalten konnte.

FC Schalke 04: Passt die Mischung? Mit einem Kader-Marktwert von knapp 32 Millionen Euro belegt S04 hinter dem Hamburger SV (42,58 Millionen) und Hertha BSC (61,38 Millionen) Platz drei. Die Mischung passe, betonen die Verantwortlichen, was sich angesichts des erneuten Umbruchs aber erst noch zeigen muss. Wobei ein eingespielter Kern, ein stabiles Umfeld und die Zuversicht wichtige Unterschiede zum Abstieg vor zwei Jahren sind. Auch Trainer-Legende Friedhelm Funkel ist sich sicher, dass S04 in die Bundesliga zurückkehren wird. Die Reis-Ansage sei keine Überheblichkeit, sondern Selbstbewusstsein pur, so Funkel bei ran. "Er hat eine ganz tolle Mannschaft. Mit Simon Terodde und Sebastian Polter haben sie zwei Spieler, die viele Tore schießen können. Hinten haben sie mit Marcin Kaminski und Timo Baumgartl zwei erfahrene Innenverteidiger. Sie haben sich im Mittelfeld gut verstärkt", so Funkel, der sich für S04 weit aus dem Fenster lehnt: „Wenn diese Mannschaft nicht aufsteigt, habe ich keine Ahnung von Fußball."

Anzeige

„Wenn diese Mannschaft nicht aufsteigt, habe ich keine Ahnung von Fußball." Friedhelm Funkel , , 2023

Ex-Schalke-Trainer Peter Neururer ist da deutlich zurückhaltender. Es werde "verdammt schwer", weil man noch nicht weiß, "wie die Mannschaft letztendlich in der 2. Liga funktioniert", so Neururer in seiner "Wettfreunde"-Kolumne. "Ich hoffe, dass Schalke zum Ziel kommt", sagte Neururer, warnte aber: "Ich befürchte, dass es ganz, ganz eng wird." Essenziell wird es daher auch sein, dass Ruhe und Geduld gelebte Tugenden bleiben, dass der Klub stabil agiert und reagiert. "Wir haben unser Ziel, aber die Saison wird sicher auch holprig werden, und da ist es wichtig, dass man die Widrigkeiten gemeinsam übersteht", so Reis.

Anzeige 2. Liga: Jeder Gegner von S04 doppelt motiviert Er wisse, dass es kein Selbstläufer werde, so Reis, "davor warne ich". Denn im Gegensatz zur Vorsaison geht Schalke als klarer Favorit in die meisten Spiele. "Wir wissen, dass wir 100 Prozent bringen müssen, weil jeder Gegner doppelt motiviert sein wird", so Reis. So gesehen hat das Gastspiel beim HSV Seltenheitswert, denn der HSV dürfte aufgrund des Heimvorteils leicht favorisiert sein. "Das ist ein geiles Spiel", sagt Terodde. "Der HSV ist ein extrem spielstarker Gegner, sie spielen seit einigen Jahren zusammen, haben sich gut verstärkt, dazu eine volle Hütte. Da wird einiges auf uns zukommen", so der Stürmer, der ankündigte: "Wir kennen den HSV, wir werden Lösungen finden." Punkt. Beziehungsweise Ausrufezeichen. Ein doppeltes.