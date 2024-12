Nach der Entlassung von Trainer Steffen Baumgart werden beim Hamburger SV spannende Namen als mögliche Nachfolger gehandelt. Nachdem die Liste zuletzt wohl auf vier Kandidaten zusammengeschrumpfte, wird nun ein neuer Name gehandelt. ran zeigt die verbleibenden Kandidaten.

Für viele überraschend trennte sich der Hamburger SV Anfang Dezember von Trainer Steffen Baumgart, sofort begannen die Spekulationen über einen möglichen Nachfolger. Dieser ist noch immer nicht gefunden.

Die Suche gestaltet sich auch daher schwierig, da der neue Mann eine der schwierigsten, aber auch reizvollsten Aufgaben im deutschen Fußball übernehmen wird - den ruhmreichen HSV endlich wieder in die Bundesliga zurückzuführen.

Die Chancen dafür stehen noch immer gut. Zwar belegt der Hamburger SV vor dem 17. Spieltag der 2. Bundesliga nur Tabellenplatz acht, jedoch fehlen zu Platz eins lediglich drei Punkte.

Noch ist also nichts verloren in der Hansestadt. Vorerst halten die Verantwortlichen weiter an Interimstrainer Merle Polzin fest. Ob der 34-Jährige auch nach der Winterpause auf der Trainerbank des Zweitligisten sitzen wird, ist derweil unsicher.

Unmittelbar nach dem Baumgart-Aus wurden beim HSV vier Kandidaten heiß gehandelt. Nun kommt wohl ein neuer dazu. ran nennt die verbleibenden Kandidaten für den HSV-Job.