Kiel patzt gegen Nürnberg - Elversberg gewinnt in Magdeburg

Für beide Teams geht es am Mittwoch in der zweiten Runde des DFB-Pokals gleich weiter: Kiel trifft auf den 1. FC Magdeburg, Nürnberg auf Ligakonkurrent Hansa Rostock.

Holstein Kiel musste am elften Spieltag der 2. Bundesliga eine Niederlage gegen Nürnberg hinnehmen. Aufsteiger Elversberg siegt hingegen in Magdeburg.

Neuling SV Elversberg setzt seinen starken Lauf in der 2. Fußball-Bundesliga fort und bleibt an den Aufstiegsrängen dran. Beim 1. FC Magdeburg gewann das Team von Trainer Horst Steffen am Sonntag mit 2:1 (2:0). Nach sieben Spielen in Folge ohne Niederlage steht die SVE bei 18 Punkten und hält den Anschluss nach oben.

Jannik Rochelt (12.) und Maurice Neubauer (35.) schossen die Gäste zum fünften Sieg der laufenden Spielzeit. Der eingewechselte Connor Krempicki (70.) traf für die Gastgeber. Die Magdeburger müssen sich in der Tabelle nach unten orientieren, da sie nach gutem Saisonstart nunmehr seit sechs Partien nicht gewonnen haben.