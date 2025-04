Letztes Heimspiel: HSV meldet nach einer Stunde "ausverkauft"

Die Fans des Hamburger SV fiebern der Rückkehr in die Fußball-Bundesliga entgegen und reißen dem Klub die Tickets aus den Händen. Für das letzte Heimspiel der Saison gegen den SSV Ulm am 10. Mai waren alle 52.000 Karten für den Heimbereich nach einer Stunde weg. 5000 Tickets gehen an die Gäste.

Der HSV ist seit fast einem Jahr im Volksparkstadion ungeschlagen. Nach 28 Spieltagen stehen die Rothosen in der 2. Liga an der Spitze und haben sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Die Anhänger hoffen, dass der Aufstieg schon am 33. Spieltag gegen die Ulmer perfekt gemacht wird. Hamburg war 2018 zum ersten Mal aus dem Oberhaus abgestiegen und unternimmt derzeit den siebten Anlauf auf dem Weg zurück.