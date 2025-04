Bei dem 3:0-Erfolg der Hanseaten in Nürnberg waren 10.000 Rothosen-Fans im Max-Morlock-Stadion, die den Weg durch gesamt Deutschland auf sich genommen haben, um dem erstarkten HSV nachzureisen. Am Freitagabend empfängt der Nordklub Eintracht Braunschweig ( ab 18:30 Uhr im Liveticker ). Der Volkspark wird auch gegen das Kellerkind ausverkauft sein. Im vorletzten Heimspiel gegen den Karlsruher SC rechnet man ebenfalls mit einem ausverkauften Stadion, 52.000 Tickets sind laut "MOPO" bereits jetzt weg.

Die Fans des Hamburger Sportvereins dürfen träumen. Die Mannschaft von Merlin Polzin spielt ansehnlichen Fußball und steht in der 2. Bundesliga sechs Spiele vor Saisonende an der Tabellenspitze - sechs Punkte vor dem gefürchteten Relegationsrang.

Der HSV träumt von dem Aufstieg in die Bundesliga. Erfolg, der sich auch in den Ticketverkäufen widerspiegelt - Der Ansturm der Fans ist enorm.

Das letzte Heimspiel der Saison trägt der HSV am 33. Spieltag aus - Im Samstagabend-Spiel ist der SSV Ulm in Hamburg zu Gast. Der Traum vom Aufstieg im eigenen Stadion hat den gesamten Verein elektrisiert. Die Karten für das Spiel gegen die Spatzen waren bereits nach kurzer Zeit vergriffen.

Damit steht der Verein vor einem neuen Rekord. Inklusive der verbleibenden drei Heimspiele wird der Volkspark in 13 von 17 Spielen der Saison ausverkauft sein. Der bisherige Rekord liegt bei elf vollständig ausgelasteten Heimspielen und liegt fast 20 Jahre zurück (2006/07). Damals spielte der Verein noch in der Bundesliga.

Eine Unterstützung, die sich auch in dem Auswärts-Support widerspiegelt. Die beiden nächsten Auswärtsspiele gegen FC Schalke 04 und den SV Darmstadt sind restlos ausverkauft, in Gelsenkirchen werden dabei 6000 Hanseaten erwartet. Der Vorverkauf für das Saisonfinale bei Greuther Fürth startet am 16. April.