"Vorfreude ist groß": Kölns Hübers will nur an Aufstieg denken

Beim 1. FC Köln möchte man den Eklat um den Topstürmer vor dem Aufstiegsfinale möglichst von der Mannschaft fernhalten. "Ich sage heute nichts zu Tim Lemperle", stellte Kapitän und Abwehrchef Timo Hübers am Mittwoch nach dem Training klar: "Wir können am Sonntag aufsteigen, daher stellt mir bitte Fragen zum Sportlichen."

Lemperle wird am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Kaiserslautern ziemlich sicher fehlen, der Grund ist in diesen Tagen Kölner Stadtgespräch: Durch einen tätlichen Angriff am Sonntag hatte der 23-Jährige unter anderem einen Nasenbeinbruch erlitten, der Stürmer selbst soll beim "Daydrinking"-Event in den Stunden zuvor stark alkoholisiert gewesen sein.

Die Mannschaft bereitete sich indes auch am Mittwoch auf das Spiel vor, bei dem ein Remis sicher für den Aufstieg reicht. Am Ende einer schwierigen Saison will Hübers vor allem den Gedanken an einen positiven Ausgang Raum geben. "Ich habe hier in Köln schon eine Qualifikation für den Europapokal miterlebt, was da los war", sagte der 28-Jährige: "Ich glaube, ein möglicher Aufstieg würde Ähnliches auslösen. Die Vorfreude ist groß, deshalb darf man sich die Bilder als Motivationsspritze ruhig in den Kopf holen. Damit wir wissen, was wir schaffen können."

In der Mannschaft nehme er einen "Mix aus Anspannung und der nötigen Lockerheit" wahr, das Team wolle an den Auftritt zuletzt beim 1. FC Nürnberg (2:1) anknüpfen: "Das war ein sehr kontrolliertes Spiel, das wollen wir wieder hinbekommen, damit es kein offener Schlagabtausch wird." Rund ein Jahr nach dem Abstieg wolle das Team diesen gemeinsam reparieren: "Es war kein schönes Abstiegsjahr, viele haben trotzdem gesagt: 'Wir bleiben hier'. Wenn am Ende dann der Aufstieg gelingt, dann können wir uns alle einmal dick anlächeln."