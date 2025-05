NFL: Minnesota Vikings sorgen dank International Games für Novum

Für die Minnesota Vikings steht in der kommenden Saison aber ein Trip an, den es so in der Geschichte der NFL bisher noch nicht gegeben hat.

Das "N" in NFL steht für "National" und tatsächlich wurden die Spiele der besten Football-Liga der Welt jahrzehntelang ausschließlich in den USA ausgetragen.

Vikings spielen in Dublin und London

Das Team um Quarterback J.J. McCarthy und Star-Receiver Justin Jefferson tritt in Week 4 in Dublin gegen die Atlanta Falcons an. Die Partie wird das erste in Irland ausgetragene NFL-Spiel sein.

In Week 5 reisen die Vikings dann weiter nach London, um im Stadion der Tottenham Hotspur gegen die Cleveland Browns zu spielen.

Da die Vikings an den drei Spieltagen zuvor in den USA auflaufen werden, sind sie das erste Team in der Geschichte der NFL, dass innnerhalb eines Jahres oder einer Saison in drei verschiedenen Ländern spielen wird.

Der komplette Spielplan der NFL für die kommende Saison ist noch nicht verkündet worden, vieles deutet aber daraufhin, dass die Vikings nach diesen Reisestrapazen in Week 6 eine Bye Week bekommen werden.