Nachdem die Mannschaft nach dem Sieg beim 1. FC Nürnberg (1:2) im Geißbockheim am vergangenen Wochenende gemeinsam die Samstagspiele verfolgte, um womöglich dort den Aufstieg zu feiern, wurde Stürmer Tim Lemperle am Sonntagabend tätlich angegangen . Zur Auseinandersetzung soll es nach einer Veranstaltung auf einem Partyschiff gekommen sein.

Beim 1. FC Köln geht es vor dem entscheidenden Spiel gegen den 1. FC Kaiserlautern (So, 15:30 Uhr im Liveticker auf ran.de) um den Aufstieg in die Bundesliga drunter und drüber.

1. FC Köln: Lemperle mit abfälligem Kommentar über den "Effzeh"?

Dann äußerte sich Büchner konkret zu den Geschehnissen. "Nach den mir vorliegenden Informationen befand sich Herr Lemperle am 11.05.2025 auf einer Veranstaltung in einem stark alkoholisierten Zustand, der sich insbesondere dadurch äußerte, dass er mit diversen männlichen anderen Gästen in teils aggressive Wortgefechte geriet. Hintergrund soll seine erkennbar hohe Alkoholisierung, sein Verhalten und seine Einstellung gegenüber dem bevorstehenden Saisonfinale gewesen sein. An diesen Diskussionen war mein Mandant zunächst nicht beteiligt, er konnte aber wahrnehmen, dass Herr Lemperle auffällig gereizt wirkte", erklärte der Strafrechts-Experte.

Bereits vorher war berichtet worden, dass sich Lemperle abfällig über den Klub geäußert und öffentlich geprahlt haben soll, dass das Schicksal des "Effzeh" ihn am letzten Spieltag ohnehin nicht beträfe, da sein Abgang bereits feststünde.

Lemperle soll sich später bei der Veranstaltung gegenüber zwei weiblichen Gästen, die mit Büchners Mandanten vor Ort waren, "verbal und auch körperlich unangemessen" verhalten haben. Auch die Daten der Zeuginnen lägen vor, erklärte der Anwalt.

"Dies hat meinen Mandanten veranlasst, Herrn Lemperle daraufhin aufzufordern, dies zu unterlassen. Mein Mandant, der selber Fan des 1. FC Köln ist, hat ihm empfohlen, die Veranstaltung zu verlassen, da er sich mehrfach auffällig unangemessen verhalten habe. Er solle besser schlafen gehen und sich auf das Saisonfinale konzentrieren", erklärte Büchner weiter.