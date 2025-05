Um in der kommenden Saison den Super Bowl zu gewinnen, hat Travis Kelce von den Kansas City Chiefs mehr als 20 Pfund abgenommen.

NFL-Insider Dov Kleiman schreibt bei "X": "Chiefs-Superstar Tight End Travis Kelce behauptet, er habe in dieser Offseason über 20 PFUND (über neun Kilogramm) abgenommen, um für seine vermutlich letzte NFL-Saison in besserer Form zu sein. Kelce will nächste Saison einen Super Bowl gewinnen."