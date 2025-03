Dies veranlasste die Schalker Bosse dazu, kurz vor der Pressekonferenz vor dem Spiel am Samstag bei Hertha BSC ( ab 13 Uhr im Liveticker ) zu einem Statement, mit dem Trainer Kees van Wonderen der Rücken gestärkt werden soll.

Beim FC Schalke 04 herrscht auch nach dem kürzlichen 1:0-Heimsieg in der 2. Bundesliga über Aufsteiger Preußen Münster keine wirkliche Ruhe.

Schalkes Bosse Ben Manga und Youri Mulder haben am Donnerstag dem in der Kritik stehenden Trainer Kees van Wonderen öffentlich den Rücken gestärkt.

Das Wichtigste zur 2. Bundesliga in Kürze

"Was das mit mir macht? Ich bereite mich auf ein schwieriges Spiel in Berlin vor. Das ist jetzt mein wichtigster Auftrag", sagte der 56-jährige Niederländer.

Dem Bericht nach waren anschließend an dieses Statement keine Nachfragen an Manga und Mulder erlaubt. Auch van Wonderen hielt sich bei dieser Thematik zurück, legte den Fokus auf die Hertha-Partie.

Loris Karius Im Winter ablösefrei verpflichtet und zur neuen Nummer eins erklärt. Mit Langer, Heekeren, Hoffmann, Fährmann und Luca Podlech der sechste Profi-Keeper beim S04 unter Vertrag in dieser Saison.

Michael Langer Seit 2020 immer wieder zuverlässiger Back-Up. Sammelte über die Jahre fast so viele Einsätze, wie andere sie als Nummer eins hatten: Saison 2020/2021: drei Spiele Saison 2021/2022: zwei Spiele Saison 2022/2023: - Saison 2023/2024: drei Spiele Saison 2024/2025: - (noch)

Ralf Fährmann Vor 2020 bereits viele Jahre als Nummer eins etabliert gewesen. 2017/2018 war auch die letzte Saison, in der Schalke nur einen klaren Keeper durchgehend hat - Ralf Fährmann. Das ist acht Jahre her. Seitdem: Saison 2019/2020: verliehen Saison 2020/2021: 25 Spiele Saison 2021/2022: acht Spiele Saison 2022/2023: zwölf Spiele Saison 2023/2024: zehn Spiele Saison 2024/2025: suspendiert

FC Schalke 04: Elf Stammtorhüter seit 2020 Der FC Schalke 04 stand lange für gute Torhüter. Der vielleicht beste Keeper der Geschichte stammt mit Manuel Neuer immerhin aus der Knappenschmiede. Doch mit dem Downfall vor einigen Jahren gingen auch viele Traditionen verloren. Schalke sucht seit langer Zeit vergeblich einen Torwart, der gekommen ist, um zu bleiben. Im aktuellen Kader stehen sechs (!) Keeper, drei wurden in dieser Saison zur Nummer eins erklärt . Allein in den vergangenen fünf Jahren gab es elf Stammkeeper. Das sucht seinesgleichen. ran gibt einen Überblick.

Schalke 04: Zukunft wirft Fragen auf

Der einstige Europapokalsieger steckt nach den bisherigen 24 Saisonspielen in der 2. Bundesliga mit 30 Punkten im Mittelfeld der Tabelle fest. Durch den Arbeitssieg über Preußen Münster, bei dem S04-Keeper Loris Karius bei dessen Debüt einen Glanztag hatte, haben sich die Gelsenkirchener aber zumindest mal etwas Luft im Abstiegskampf verschafft.

Aufgrund der fehlenden spielerischen Entwicklung steht allerdings van Wonderen schon seit einigen Wochen durchaus in der Kritik. Zweifel werden laut, ob die Königsblauen mit ihm in die neue Saison 2025/26 gehen sollen, in der Schalke im Optimalfall um den Aufstieg mitspielen möchte.