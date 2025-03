Zudem hätte der neue Sportvorstand mit Ben Manga einen autoritären Kaderplaner unter sich, der auch mal gebändigt werden muss, aber mittlerweile so gut wie den ganzen Verein nach seinem Gusto aufgestellt hat.

Die Dauersuche ist ein Zeichen dafür, wie die Umstände beim Revierklub sind. Nicht jeder traut sich an diese Aufgabe. Die Ansprüche sind hoch, die Schulden sind da, die Fans sind kritisch.

FC Schalke 04: Kein Geld, aber viel Manga

Getreu dem Vereinsnamen gab es bei der Suche offenbar schon "04" Absagen. Wie die "Sport Bild" berichtet, haben Jörg Schmadtke, Igli Tare und Rachid Azzouzi offiziell eine Offerte abgelehnt. Fredi Bobic tat dies sogar live im TV bei den Kollegen von "Sky". Die "schwierige sportliche Lage und die schlimme Finanzsituation" schrecken ihn ab.

Viele sollen auch von dem "FC Manga 04" abgeschreckt sein. Der Kaderplaner wiederum soll intern seinen Rückzug angeboten haben, sollte der neue Sportvorstand mit ihm nicht harmonieren. Der 51-Jährige möchte zwar Unterstützung, aber keinen, der ihm reinredet. Schwierig.

Ähnlich war seine Situation damals bei Eintracht Frankfurt. Mit dem Abgang von Bobic kam Markus Krösche, der andere Ansichten als Manga hatte. Es kam zur Trennung und die SGE gehört seitdem zu den entwicklungsstärksten Vereinen Europas.

Top-Kandidat scheint weiterhin Jonas Boldt zu sein, der nach seinem Aus beim HSV frei wäre. Boldt wurde schon mehrfach in den vergangenen Jahren mit S04 in Verbindung gebracht. Aufsichtsratvorsitzender Axel Hefer soll am Ende entscheiden, wer es wird.