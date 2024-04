Anzeige

Schalke 04 hat die Gunst der Stunde genutzt und nach dem Wirbel um die Verbannung von Dominick Drexler einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga gelandet. Nach den Niederlagen der Konkurrenten setzten sich die Königsblauen gegen den 1. FC Nürnberg mit 2:0 (1:0) durch und vergrößerten den Vorsprung auf den Relegationsplatz vorübergehend auf fünf Punkte.

Kenan Karaman brachte die Gelsenkirchener nach einer turbulenten Woche mit seinem zehnten Saisontor (42.) in Führung. Der türkische Nationalspieler verpasste die vorzeitige Entscheidung, als er einen Foulelfmeter an die Oberkante der Latte schoss (56.). Diese brachte dann aber Paul Seguin (86.).

Am vergangenen Dienstag hatte Trainer Karel Geraerts den Routinier Drexler in die Regionalliga-Mannschaft verbannt, nachdem er einen Schoko-Shake durch die Kabine geworfen hatte. Danach wurde öffentlich, dass der Klub eine Sonderprämie für die vergangenen drei Spiele ausgesetzt hatte - was nicht gerade die Autorität des Coaches stärkte.

Schon vor dem Anstoß hatten die Fans der beiden Altmeister in der altehrwürdigen Glückauf-Kampfbahn ihre Freundschaft ausgiebig gefeiert, unter anderem mit einem Duell der Traditionsmannschaften. Mit dem Anstoß war die Zeit der Freundlichkeiten aber vorbei.

Geraerts musste auf den angeschlagenen Jungstar Assan Ouedraogo verzichten, für den 17-Jährigen rückte Yusuf Kabadayi in die Startelf, der schon nach 45 Sekunden den ersten Torschuss abgab. Auf der Gegenseite setzte Finn Jeltsch einen Kopfball nur knapp am langen Eck vorbei (9.). Schalke spielte aber weiter druckvoll und ließ sich vom Theater der vergangenen Tage nichts anmerken. Doch Thomas Ouwejan (16., 23.) und Karaman (22.) scheiterten am starken Club-Keeper Carl Klaus.