Schalke 04 vor Transfer von Edin Dzeko - woran der Deal noch hakt

Der Wechsel der bosnischen Fußball-Legende Edin Dzeko zum Zweitligisten Schalke 04 steht offenbar unmittelbar bevor. Nur eine Hürde gilt es noch zu nehmen.

Unter anderem Sky und die Funke Mediengruppe berichten von einem konkreten Zeitplan und einem Durchbruch in den Verhandlungen mit Dzekos aktuellem Klub AC Florenz.

Es herrsche Einigkeit, der Spieler hatte sich dem Vernehmen nach bereits zuvor für die Rückkehr nach Deutschland entschieden. Der Vertrag des 39-Jährigen in Florenz läuft noch bis Sommer, beim Tabellenführer der zweiten Bundesliga könnte er der Offensive zu mehr Schwung verhelfen.

Bereits am Mittwoch soll Dzeko in Gelsenkirchen ankommen. Dann gilt es für den Stürmer nur noch, am Donnerstag den Medizincheck zu bestehen und der Wechsel ist fix!