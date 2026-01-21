- Anzeige -
2. Bundesliga

Schalke 04 vor Transfer von Edin Dzeko - woran der Deal noch hakt

  • Aktualisiert: 21.01.2026
  • 16:55 Uhr
  ran.de/SID
Der Wechsel der bosnischen Fußball-Legende Edin Dzeko zum Zweitligisten Schalke 04 steht offenbar unmittelbar bevor. Nur eine Hürde gilt es noch zu nehmen.

Unter anderem Sky und die Funke Mediengruppe berichten von einem konkreten Zeitplan und einem Durchbruch in den Verhandlungen mit Dzekos aktuellem Klub AC Florenz.

Es herrsche Einigkeit, der Spieler hatte sich dem Vernehmen nach bereits zuvor für die Rückkehr nach Deutschland entschieden. Der Vertrag des 39-Jährigen in Florenz läuft noch bis Sommer, beim Tabellenführer der zweiten Bundesliga könnte er der Offensive zu mehr Schwung verhelfen.

Bereits am Mittwoch soll Dzeko in Gelsenkirchen ankommen. Dann gilt es für den Stürmer nur noch, am Donnerstag den Medizincheck zu bestehen und der Wechsel ist fix!

Edien Dzeko: Deutscher Meister und Torschützenkönig

Bislang hat S04 in der Winter-Transferperiode noch keine neuen Spieler verpflichtet, nach 18 Spieltagen hat das Team lediglich 22 Tore erzielt.

Dzeko, 2009 deutscher Meister mit dem VfL Wolfsburg, ein Jahr später Bundesliga-Torschützenkönig, ist in Florenz unzufrieden. Er kam bislang nur selten über eine Jokerrolle hinaus, auf Schalke könnte er deutlich mehr Spielzeit bekommen.

Der 146-malige Nationalspieler von Bosnien-Herzegowina (72 Tore) hat angeblich einen guten Draht zu Schalke-Trainer Miron Muslic, der als Kind vor dem Bürgerkrieg in Bosnien nach Österreich flüchtete, und zu Abwehrchef Nikola Katic, der seit 2024 sein Mitspieler im bosnischen Team ist.

