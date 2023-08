Im Saisoneröffnungsspiel lieferte sich der FC Schalke 04 mit dem Hamburger SV ein packendes Duell. Das Spiel hier im Ticker zum Nachlesen . S04 führte nach der 1. Halbzeit noch mit 2:1. Am Ende behielten aber die Hamburger mit 5:3 die Oberhand. Der 1. FC Kaiserslautern kassierte am 1. Spieltag gegen den FC St. Pauli eine 1:2-Niederlage.

In der 2. Bundesliga stehen sich im Topspiel des 2. Spieltags der FC Schalke 04 und der 1. FC Kaiserslautern gegenüber. Beide Mannschaften sind mit einer Niederlage in die neue 2. Liga Saison gestartet.

Am zweiten Spieltag trifft Schalke auf das Team vom 1. FC Kaiserslautern. Die Partie am Samstag, 5. August, live im Free-TV, Livestream und Liveticker.

Update 22:40 Uhr: 3:0 Endstand auf Schalke

Feierabend in der Veltins-Arena, der FC Schalke 04 bezwingt den 1. FC Kaiserslautern mehr schlecht als recht mit 3:0. Im zweiten Durchgang schafften es die Knappen trotz Überzahl nicht wirklich, das Geschehen zu diktieren - dann half der FCK doppelt mit. Erst kassierte Tomiak den zweiten Platzverweis der roten Teufel. Als S04 zunehmend nervös wurde - trotz elf gegen neun! -, patzte Ersatzkeeper Krahl und lud Karaman zum zweiten Treffer ein. Erst dann war die Angelegenheit praktisch aussichtslos, obgleich Boyd kurz vor Toreschluss noch zwei Großchancen ausließ. In der Nachspielzeit besorgte Lasme den Endstand. Trotz des Resultats hat die Reis-Elf noch viel Arbeit vor sich, das war heute keine Meisterleistung. Am Freitag geht es für sie im DFB-Pokal bei Eintracht Braunschweig weiter. Lautern, das sich heute auch zu neunt hervorragend präsentiert hat, gastiert am Sonntag beim FC Rot-Weiß Koblenz.

Tore:

90. +2 Min. 3:0 Tor für Schalke Lasme (Rechtsschuss, Karaman) 70. Min.

2:0 Tor für Schalke Karaman (Linksschuss, Lasme) 13. Min.

1:0 Tor für Schalke Terodde (Kopfball, Ouwejan)