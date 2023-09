FC Schalke 04 vs. 1. FC Magdeburg heute live: Übertragung im Free-TV, Livestream - Aufstellung

Anzeige

Der FC Schalke 04 bekommt es am 6. Spieltag der 2. Liga mit dem 1. FC Magdeburg zu tun. Wo das Spiel live im Free-TV sowie Livestream übertragen wird und welcher Liveticker euch auf dem Laufenden hält, fasst ran zusammen.

UPDATE, 16. September, 19:35 Uhr: Aufstellungen von Schalke und Magdeburg

FC Schalke 04: Müller - Brunner, Baumgartl, Kaminski, Ouwejan - Tempelmann, Seguin, Ouedraogo, Mohr, Murkin - Polter

Magdeburg: Reimann - Lawrence, Gnaka, Heber - Nollenberger, Hugonet, Condé, Bell Bell - Ceka, Schuler, Atik

Sowohl der FC Schalke 04 als auch der 1. FC Magdeburg sorgten am vergangenen Spieltag der 2. Bundesliga für reichlich Drama.

Trotz vier Rückständen schlugen die Elbstädter gegen Hertha BSC zurück und sicherten sich in einem spektakulären Spiel, das mit einem Endstand von 6:4 insgesamt zehn Tore sah, drei wichtige Zähler.

S04-Coach Thomas Reis musste im Duell mit dem SV Wehen Wiesbaden hingegen einen Nackenschlag verkraften, in der Nachspielzeit gelang den Hessen der Ausgleich zum 1:1. Gemessen an den Ansprüchen der "Königsblauen" zu wenig, die mit vier Punkten aktuell nur auf dem 12. Tabellenplatz stehen.

Mit den Magdeburgern gastiert am Samstagabend, 16. September, um 20:30 Uhr (im Liveticker auf ran.de und in der ran-App) nun eines der formstärksten Teams in Gelsenkirchen. Bislang verlor die Mannschaft von Trainer Christian Titz noch keine Partie (drei Siege, zwei Remis) in der laufenden Saison.

