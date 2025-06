So verfolgt ihr bei der FIFA Klub-WM 2025 das Achtelfinale zwischen Borussia Dortmund und CF Monterrey live im Free-TV in SAT.1 und im kostenlosen Livestream auf Joyn.

Borussia Dortmund vs. CF Monterrey live: Übersicht zur Übertragung der FIFA Klub-WM

FIFA Klub-WM 2025: Wo gibt's einen Liveticker zu BVB vs. Monterrey?

Borussia Dortmund vs. CF Monterrey live: Wann ist Anstoß bei der FIFA Klub-WM 2025?

Dort trifft das Team von Trainer Niko Kovac nun auf CF Monterrey. Die Mexikaner landeten in Gruppe E (Inter Mailand, Monterrey, River Plate und Urawa Red Diamonds) auf Rang zwei und wollen in der K.o.-Phase nun für eine dicke Überraschung sorgen.

Borussia Dortmund ist mit drei durchwachsenen Auftritten in das Achtelfinale der FIFA Klub-WM 2025 eingezogen.

Dabei kommt es zu einem Novum! Noch nie spielten die "Schwarz-Gelben" gegen Monterrey. Sportdirektor Sebastian Kehl freut sich deshalb besonders auf die Partie, gab gegenüber Reportern aber auch direkt eine Marschroute vor: "Wir haben Lust drauf, wir nehmen die Herausforderung an - und wir wollen unbedingt eine Runde weiterkommen."

Verhindern will das sicherlich der größte Name im Kader der Mexikaner. Seit Anfang Februar 2025 schnürt Sergio Ramos seine Schuhe für Monterrey. Der ehemalige Weltklasse-Innenverteidiger hat seine besten Jahre zwar hinter sich, konnte beim Turnier in den USA aber schon durchaus überzeugen.