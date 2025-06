Dennoch kühlen die Gerüchte nicht ab - besonders in Sachen Ablöseforderung der Schwaben.

Nach einer starken Rückrunde für den VfB Stuttgart folgte die folgerichtige Einladung von Bundestrainer Julian Nagelsmann zur Nationalmannschaft für das Final Four der Nations League .

Nach "Kicker"-Informationen ist zwar auch Werder Bremen an einer Leihe von Wanner interessiert. Doch der Spieler tendiere eindeutig zum VfB Stuttgart.

Die Zukunft von Nick Woltemade bleibt das große Transferthema in Deutschland. Noch liegen die kolportierten Vorstellungen des FC Bayern München und des VfB Stuttgart offenbar weit auseinander. Der Rekordmeister soll höchstens 50 Millionen Euro zahlen wollen, die Schwaben zwischen 80 und 100 Millionen Euro aufrufen.

+++ 30. Juni, 8:40 Uhr: FC Bayern soll Schmerzgrenze für Woltemade festgelegt haben +++

Geht jetzt doch alles schneller als gedacht?

Wie die "BILD" berichtet, soll der FC Bayern bereits am Montag ein erstes Angebot für Nick Woltemade beim VfB Stuttgart abgeben.

Demnach habe ein Telefonat am Donnerstag zwischen Stuttgarts Sportvorstand Fabian Wohlgemuth und seinem Pendant beim Rekordmeister, Max Eberl für Klarheit gesorgt, dass die Bayern den deutschen Nationalstürmer sofort verpflichten wollen.

Der Spieler hätte sich zuvor bereits mündlich mit den Münchnern geeinigt und den VfB bereits mehrfach von seinen Wechselabsichten informiert.

Im Handumdrehen wird der Transfer offenbar aber nicht über die Bühne gehen. Wie es in dem Bericht weiter heißt, soll die Schmerzgrenze des FCB bei 50 Millionen Euro liegen. Die Stuttgarter sollen aber Stuttgart eher die in Gerüchten kursierenden 100 Millionen Euro im Sinn haben. Es drohen also harte Verhandlungen im Ablösepoker.

Woltemade könnte derweil offenbar einen gewaltigen Gehaltssprung mit einem Wechsel zum FC Bayern machen. Im Gespräch ist offenbar ein Salär von sechs bis zehn Millionen Euro inklusive Boni pro Saison. Zum Vergleich: In Stuttgart wurde ihm wohl kürzlich eine Vertragsverlängerung mit einer Gehaltserhöhung von 1,5 auf 2,5 Mio. Euro pro Jahr angeboten.