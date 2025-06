Champions-League-Finalist Inter Mailand scheidet gegen Fluminense im Achtelfinale der Klub-WM aus.

Champions-League-Finalist Inter Mailand ist überraschend im Achtelfinale der Klub-WM ausgeschieden. Gegen Fluminense FC verloren die Italiener am Montag in Charlotte/North Carolina mit 0:2 (0:1).

Im Viertelfinale treffen die Brasilianer nun entweder auf Manchester City oder Al-Hilal, die sich in der Nacht zu Dienstag in der ersten K.o.-Runde gegenüberstehen.

Der Außenseiter um Kapitän Thiago Silva startete besser in die Partie. Fluminenses German Cano (3.) brachte seine Mannschaft bereits in der Anfangsphase mit einem Kopfballtor in Führung.