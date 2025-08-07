Anzeige
s04-abwehrchef in not

Schalke 04: Siegtorschütze fällt vorerst aus - Youri Mulder kritisiert vierten Schiedsrichter

  • Aktualisiert: 09.08.2025
  • 08:33 Uhr
  • Mike Stiefelhagen

Der FC Schalke 04 muss auf unbestimmte Zeit auf Neuzugang und Abwehrchef Nikola Katic verzichten.

Von Mike Stiefelhagen

Er hat beim Debüt alles auf dem Platz gelassen. Und fällt jetzt auf unbestimmte Zeit aus.

Neu-Schalker Nikola Katic hat alles mitgenommen, was im ersten Spiel geht. Beim Zweitliga-Eröffnungsspiel gegen Hertha BSC (2:1) gelang ihm das Tor zum Sieg, er kassierte eine Gelbe Karte wegen Meckerns, zog sich eine Kopfverletzung zu und sah nach einem Blackout die Gelb-Rote-Karte.

Trotz der daraus resultierenden Sperre im kommenden Spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern hat sich der Bosnier mit diesem Einstand in die Herzen der S04-Fans gespielt.

Jedoch scheint die Gehirnerschütterung so massiv zu sein, dass aktuell noch unklar ist, wie lange Katic wirklich ausfällt. Wenn alles gut läuft, könnte er am 17. August im DFB-Pokal gegen Lokomotive Leipzig wieder aufs Feld zurückkehren. Sonst wohl erst am 23. August gegen den VfL Bochum am 3. Spieltag.

Schalke: Mulder gibt Katic-Update

Katic meldete sich via Social Media bereits. "Immer alles geben", schrieb der beinharte Abwehrspieler nach einer Nacht unter ärztlicher Beobachtung auf Instagram. Der 28-Jährige wurde von Youngster Mertcan Ayhan unglücklich am Kopf getroffen.

Direktor Profifußball Youri Mulder gab jetzt ein Update zum Gesundheitszustand: "Ich habe mit ihm heute Morgen ein Gespräch geführt und das Gespräch war normal. Ihm war nicht schwindlig, er läuft wieder geradeaus. Er ist ja ohnehin gesperrt und wir werden ihn ersetzen müssen."

Nach dem Ayhan-Zusammenprall wollten die Schalke-Ärzte Katic nicht mehr aufs Feld lassen. Doch der vierte Offizielle ließ das auf Katics Wunsch zu. Mulder sieht das kritisch: "Wenn ein Arzt deutlich zu einem vierten Offiziellen sagt, ihr dürft den nicht auf den Platz lassen, dann muss das so sein. Das könnte bei einer Gehirnerschütterung ja auch gefährlich werden."

An Training ist momentan noch nicht zu denken. Katic ruht sich aus. Mit Hasan Kurucay haben die Schalker vorab bereits eine Alternative auf der Position verpflichtet. Der ehemalige Braunschweiger könnte gegen Lautern am Wochenende direkt starten.

2. Bundesliga - FC Schalke 04: Die Gewinner und Verlierer unter Trainer Miron Muslic

