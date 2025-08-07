2. Bundesliga - FC Schalke 04: Die Gewinner und Verlierer unter Trainer Miron Muslic

Anzeige

FC Schalke 04: Gewinner unter Muslic Jugend: Muslic sieht in der Nachwuchsentwicklung ein Fundament für die Zukunft. Ein Argument, welches Sportvrostand Frank Baumann auch überzeugte, auf den Österreicher mit bosnischen Wurzeln zu setzen. Torwart Loris Karius pflichtet dem bei: "Er ist sehr aktiv, lautstark und fordernd. Wir Spieler merken bei ihm, dass wir im Training nicht nur 80 oder 90 Prozent geben können, weil wir sonst sofort einen Arschtritt verpasst bekommen." Muslic nannte die Knappenschmiede eine "Elite-Akademie" und weiter: "Es gilt, die Jungs auch zu beschützen und bestmöglich vorzubereiten.“ Muslic setzt auf Werte, Fleiß, Engagement. Wer das einbringt, spielt. Und genießt Vertrauen. Und blüht auf. Neben den eigenen Talenten wie Mertcan Ayhan und Vitalie Becker, die sofort gegen Hertha BSC zum Einsatz kamen, trifft das auch auf Felipe Sanchez und Peter Remmert zu. Beide waren beim Vorgänger Kees van Wonderen zur U23 verdammt. Unter Muslic spielten beide einen wesentlichen Bestandteil beim Hertha-Sieg. Adrian Gantenbein: Der Schweizer war nach der Zeit von Trainer Kees van Wonderen eigentlich schon abgeschrieben. Zu unpräzise, zu kopflos, zu körperlos. Doch er hat sich in der Vorbereitung reingehauen und kommt in dem 3-5-2-System als Schienenspieler auch besser zurecht. Hält er seine Form, kann er seine zweite Chance nutzen, die Muslic ihm schenkt. Soufiane El-Faouzi: 12,3 Kilometer. Mal wieder war der ehemalige Aachener der laufstärkste Spieler seiner Mannschaft. Während er in der 3. Liga auch gerne auf dem Flügel zum Einsatz kam, setzt Muslic ihn auf der Acht ein. Der Deutsch-Marokkaner schließt Räume, er läuft an, ist eifrig und technisch stark genug, um mit einer Finte und einem Hackentrick Gegner aussteigen zu lassen. Baumann holte El-Faouzi, weil er perfekt zu Muslics Anforderungsprofil passt. Ron Schallenberg: Endlich keine Innenverteidigung mehr. Der Fiebertraum in letzter Kette mit Marcin Kaminski und einer hohen Linie ist vorbei. Schallenberg ist einer der besten Sechser der Liga, wenn er eben als Abräumer vor der Abwehr eingesetzt wird. Mit über zwölf Kilometern hat er gegen Hertha auch viel abgespult. Er muss nicht mehr alleine eine ganze Spielhälfte verteidigen, sondern hat nur noch direkte Infights. Da, wo er am stärksten ist und aufblüht. Nikola Katic: Offensichtlich. Der Wunschtransfer von Muslic aus alten Tagen. Katic fehlt jetzt erstmal gesperrt und verletzt, doch hat in den ersten 89 Minuten bereits gezeigt, wie wichtig er ist. Er bringt die Härte und Klarheit rein, die der S04-Defensive gefehlt hat. Gemeinsam mit Timo Becker ein echter Anführer und neben Becker direkt Vize-Kapitän hinter Kenan Karaman.

Hinweis: Die DFL hat das aktuelle Design des Hertha-Heimtrikots nicht für die kommende Saison zugelassen. Der Verein und sein Ausstatter arbeiten aktuell an einer Lösung.