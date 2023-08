Anzeige

Schalke 04 bekommt es am 4. Spieltag in der 2. Bundesliga mit Holstein Kiel zu tun. ran informiert zur Übertragung der 2. Bundesliga im Free-TV, Pay-TV, Livestream und Liveticker.

Schalke 04 hat mit zwei Niederlagen und nur einem Sieg nicht den besten Start in die neue 2.Liga-Saison hingelegt. Am 4. Spieltag empfangen die Knappen Holstein Kiel in Geslenkirchen.

Die Kieler konnten die ersten zwei Spiele der Saison gewinnen, unterlagen am 3. Spieltag jedoch Magdeburg mit 2:4. Schalke 04 liegt momentan mit drei Punkten auf Platz 13, Holstein Kiel belegt mit sechs Zählern Platz 5 in der Tabelle.