Schalke 04: Wilde Transfer-Posse um Star-Stürmer - Frank Baumann "irritiert über Verhalten"

Eigentlich war der Abgang von Moussa Sylla beim FC Schalke 04 beschlossene Sache. Doch dann kam alles anders. Sportvorstand Frank Baumann erklärt die Hintergründe.

Zweitliga-Tabellenführer Schalke 04 hat nach dem geplatzten Transfer von Stürmer Moussa Sylla sein Unverständnis über das Vorgehen des New York City FC zum Ausdruck gebracht.

Der Klub aus der Major League Soccer (MLS) habe den bereits vollständig ausgehandelten Deal "aus nicht nachvollziehbaren Gründen" nachverhandeln wollen und dabei "unverhältnismäßige Parameter" gesetzt, hieß es in einem Statement der Schalker.

"Wir sind irritiert über das Verhalten von New York City FC. Die Verträge waren nicht nur ausgehandelt, sondern bereits unterschrieben", sagte Sportvorstand Frank Baumann: "Nun einen nicht bestandenen Medizincheck vorzuschieben und damit eine Klausel im Vertrag zu aktivieren, ist aus unserer Sicht nicht nachvollziehbar – denn Moussa ist gesund und spielfit." Sylla könne "ohne Weiteres noch ein Jahrzehnt als Profi-Fußballer unterwegs sein", fügte Baumann an.