Sieg im Elb-Clásico: Dresden holt mit Dreier in Magdeburg weiter auf

  • Aktualisiert: 24.01.2026
  • 22:36 Uhr
  • SID

Dynamo Dresden hat im aufgeladenen Ostduell beim 1. FC Magdeburg den nächsten wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga eingefahren.

Nach dem Erfolg gegen die SpVgg Greuther Fürth im ersten Spiel des Jahres legte Dynamo Dresden im Elb-Clásico in Magdeburg nach, der Aufsteiger gewann nach Rückstand mit 2:1 (2:1) und kommt dem rettenden Ufer immer näher.

Kofi Amoaka (34.) und Thomas Keller (45.+3) drehten vor ausverkauften Rängen die hitzige Partie. Mateusz Zukowski (29.) hatte die leicht favorisierten Magdeburger in Führung gebracht.

Während Dynamo nur noch einen Punkt hinter den Nicht-Abstiegsplätzen liegt, verpasste der 1. FCM nicht nur den befreienden Sprung auf Platz elf, sondern auch den ersten Heimerfolg über den Rivalen seit 19 Jahren und erstmals drei Siege in der zweiten Liga in Serie.

Magdeburg mit doppeltem Aluminiumpech

Dabei lag das Momentum vollends aufseiten der Mannschaft des Trainerduos Petrik Sander und Pascal Ibold, die vier der letzten fünf Partien gewonnen hatte.

Auch eine höhere Führung wäre angesichts zweier Pfostentreffer möglich gewesen. Stattdessen kam Dresden zurück.

Aufgrund einer starken Rauchentwicklung nach dem Abbrennen von Pyrotechnik im Gästeblock kurz nach der Pause wurde das Duell neun Minuten lang unterbrochen. Magdeburg erhöhte nach der unfreiwilligen Pause den Druck, wurde aber nur selten gefährlich. Dresden verpasste nach Kontern die Entscheidung. Torhüter Tim Schreiber hielt den Sieg in der elfminütigen Nachspielzeit fest.

