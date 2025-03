2. Bundesliga: 1. FC Köln erobert Tabellenspitze, Hertha verschafft sich Luft im Keller

Doch die Ostwestfalen holten ihr Erfolgserlebnis wenig später nach: Nach schnellem Einwurf setzte sich Filip Bilbija auf dem rechten Flügel durch, seine Hereingabe verwertete Winterzugang Mehlem zur Führung. Köln reagierte mit einem Kopfball von Imad Rondic an den Pfosten (40.). Nur zwei Minuten später führte dessen Schuss zu einem Billard-Eigentor von Götze, der zunächst den Ball mit der Brust an den Pfosten lenkte, ihn dann aber mit der Schulter unfreiwillig ins eigene Tor beförderte.

Für die erste Aufregung nach einem ereignisarmen Beginn sorgte ein Foulelfmeter für die Gastgeber. Joel Schmied hatte Sven Michel am Strafraumeck überflüssigerweise geschubst, der Paderborner ging sehr leicht zu Boden, Schiedsrichter Frank Willenborg zeigte dennoch auf den Punkt. Obermair scheiterte aber mit einem unplatzierten Schuss an FC-Keeper Marvin Schwäbe (25.).

Marvin Mehlem (34.) brachte die Ostwestfalen, die zuvor sechs Spiele nicht verloren hatten, in Führung, nachdem Raphael Obermair einen Elfmeter verschossen hatte (25.). Der Ausgleich fiel durch ein kurioses Eigentor von Felix Götze (42.). Denis Huseinbasic (61.) sicherte den Kölner Sieg.

Der 1. FC Köln setzte sich im Spitzenspiel am Samstag beim Verfolger SC Paderborn nach Rückstand mit 2:1 (1:1) durch. Damit löste der FC den Hamburger SV, der am Freitagabend gegen die SV Elversberg nicht über ein 0:0 hinausgekommen war, erstmals seit Mitte Februar auf Platz eins der 2. Bundesliga ab. Zudem vergrößerte Köln den Abstand zum Dritten Paderborn auf fünf Punkte.

Der 1. FC Köln hat in der 2. Bundesliga die Gunst der Stunde genutzt und wieder die Tabellenführung übernommen. Hertha BSC hat sich Luft im Tabellenkeller verschafft - das Verfolgerduell zwischen Hannover 96 und dem 1. FC Magdeburg fand keinen Sieger.

Hertha BSC verschafft sich Luft im Abstiegskampf

Mit dem ersten Heimsieg seit Oktober hat sich Hertha BSC Luft im Abstiegskampf verschafft. Gegen den Karlsruher SC gewann die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl mit 3:1 (1:0). Nach nur einem Dreier aus den vergangenen acht Spielen war der zweite Erfolg in Serie für die Hertha ein wichtiger Schritt in Richtung Klassenerhalt. Mit 32 Punkten haben die Berliner vorerst neun Zähler Abstand auf den Relegationsplatz.

Wie schon beim 5:1 bei Eintracht Braunschweig schnürte Fabien Reese einen Doppelpack (16. und 47.) und führte seine Mannschaft zum Sieg. Zudem traf der eingewechselte Luca Schuler (89.). Für Karlsruhe traf Marvin Wanitzek per Foulelfmeter (55.). Die Karlsruher stehen im Tabellen-Niemandsland. Mit 37 Punkten und dem zehnten Platz ist der Klassenerhalt zwar gesichert, doch nach oben dürfte nichts mehr zu holen sein.

Reese brachte die Alte Dame per Traumtor in Führung. Von der Strafraumkante traf der 27-Jährige sehenswert ins linke Eck. Was wie der Auftakt zu einer ereignisreichen Partie aussah, ebbte schnell wieder ab. Die restliche halbe Stunde der ersten Halbzeit verlief weitgehend ereignislos, wenn auch mit Vorteilen für die Herthaner.

Nach der Pause jubelte wieder Reese. Nach einem missglückten Rückpass von Marcel Franke auf Keeper Max Weiß landete der Ball vor Reeses Füßen, der ihn über Marcel Beifus ins leere Tor lupfte. Der KSC, der lange überhaupt nicht ins Spiel fand, schöpfte nach dem 1:2 durch Kapitän Wanitzek noch einmal Hoffnung.