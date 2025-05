3. Liga: SV Sandhausen und Hannover 96 II steigen in die Regionalliga ab

Die Sandhäuser verloren am 36. Spieltag mit 0:3 (0:0) gegen Aufstiegskandidat Hansa Rostock, nach der neunten Niederlage nacheinander ist das rettende Ufer für Sandhausen mit elf Punkten Rückstand nicht mehr zu erreichen.

Das Wichtigste in Kürze

Hannover erlebte den direkten Wiederabstieg auf dem Sofa, da Mitaufsteiger VfB Stuttgart II ein 2:1 (2:0)-Erfolg über Alemannia Aachen gelang.

Adrien Lebeau (52., Foulelfmeter), Tim Krohn (61.) und Jan Mejdr (87.) schickten den SVS mit ihren Treffern in die Regionalliga, in der der Klub zuletzt 2007/08 gespielt hatte.

Nach dem direkten Durchmarsch in die 2. Bundesliga hatte sich Sandhausen elf Spielzeiten im deutschen Unterhaus gehalten. Zuletzt holte die Mannschaft des Interimsduos Gerhard Kleppinger und Dennis Diekmeier nur einen Sieg aus den letzten 22 Spielen. Am 14. Spieltag hatte der SVS noch an der Tabellenspitze gestanden.